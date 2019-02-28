Тренажеры для «интимных мышц»: польза и вред

В современном мире, где большинство людей придерживаются здорового образа жизни, занятия на тренажерах стали самым обычным делом. Но с недавних пор в продаже появились различные приспособления, которые способны качать «интимные мышцы». Насколько это нужно женщинам, в чем польза или вред таких «тренировок»?

Кто продает тренажеры

Во всех крупных городах России, Европы и США, обязательно найдутся курсы или тренинги или консультации для женщин, желающих обрести сексуальную уверенность при помощи укрепления «интимных мышц». Обычно на подобных лекциях рассказывают, что таитянские женщины, японские гейши и другие восточные представительницы сексуальной культуры веками славятся тем, что способны мастерски владеть своим влагалищем.

Они могут сжимать его и расслаблять и обладают настолько сильными мышцами, что мужчины в их объятиях забывают обо всем на свете. Подобная прелюдия обычно предваряет коммерческую демонстрацию тренажеров «интимных мышц», которые организация как раз и продает. Некоторые приспособления представляют собой шарики и другие простые объекты, есть тренажеры, специально использующие электрические разряды малой мощности для стимуляции мышц. Но суть у всех этих предметов одна — они дают возможность прокачать «интимные мышцы», чтобы улучшить собственное сексуальное здоровье. Чтобы это правильно делать существуют методики, инструкции и другие тематические статьи, в которых и попытались разобраться отечественные медики и западные ученые. Тренажеров много, но насколько они эффективны?

Действенный метод Кегеля

Впервые подобные приспособления появились в середине XX века. Автором системы гинекологических упражнений, в том числе с использованием вагинальных шариков, стал всемирно известный ученый в области гинекологии и урологии, профессор медицины Университета Южной Калифорнии, США, Арнольд Кегель. Свою методику он разработал специально для женщин, страдающих недержанием мочи и ухудшением работы мышц тазового дна после родов, а также в силу возрастных изменений. Его система была создана и в качестве профилактики выпадения или опущения женских половых органов. Для этого ученый сконструировал своеобразный тренажер, который в медицинской практике называется перинеометром Кегеля. Фактически он представляет собой небольшой баллончик с шлангом и манометром. Баллончик необходимо вводить во влагалище и пытаться сдавливать его стенками, следя за стрелкой манометра. Работа по принципу — чем больше, тем лучше. Это и есть одно из упражнений системы Кегеля, которые доктор прописывал своим пациенткам. Метод Кегеля десятилетиями подвергался критике со стороны коллег, поскольку некоторые его упражнения были, что называется, «вырваны из контекста», и неправильно примененные на практике, они совсем не работали. Однако до сих пор в протоколах Международного Общества по Контролю за функциями выделения человека имеются записи, датированные последними годами XX века, что система Кегеля остается самой эффективной среди всех безоперационных способов лечения, по меньшей мере, недержания мочи.

Аналогичные тренажеры

Помимо приспособлений Кегеля — вагинальных шариков и баллончика с манометром, на рынке тренажеров для «интимных мышц» существует много разных предметов. Однако сотрудники Исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии В. И. Кулакова, в котором вопросам тренировки мышц тазового дна посвящен целый отдел, объясняют, что большинство современных приспособлений представляют собой разные вариации разработок Арнольда Кегеля. Есть даже устройства, которые вместо манометра синхронизируется с компьютером или смартфоном, и там на экран выводится сила сжатия, а также информация — какие мышцы в данный момент задействованы. Но главным все равно остается баллончик.

Основной принцип всех тренировок — усилием воли осуществлять чередование сжатия и расслабления мышц. Если процесс выполняется правильно, то в итоге улучшается кровообращение в органах малого таза, усиливается перистальтика кишечника, что решает проблему запоров. По мнению гинекологов Исследовательского центра, подобная тренировка мышц тазового дна действительно предохраняет от таких нежелательных последствий, как опущение стенок влагалища и матки, недержание мочи, появление геморроя. Но это касается только подобных тренажеров, не являющихся приборами, работающими на основе миостимуляции слабыми электрическими разрядами.

Электромиостимуляторы

Эта группа тренажеров представляет собой приборы, в комплекте к которым обычно идет вагинальный зонд, провод, зарядное устройство, батарея или блок питания. У приспособления могут быть несколько программ, в которых настроена разная мощность электрических импульсов и продолжительность их действия. Суть тренировки заключается в том, что мышцы тазового дна качаются не тем, что ими движут усилием воли, а на них воздействуют слабые электрические токи, создающие определенную физическую нагрузку. Насколько это эффективно? Представители одной из крупнейших британских фирм-производителей электротерапевтических устройств для лечения хронических болевых состояний и облегчения острой боли, заявляют, что все их приборы прошли клинические испытания под наблюдением целого ряда английских врачей. Электромиостимуляторы признаны наилучшими приспособлениями, которые действительно помогают женщинам легко избавиться от послеродового ослабления мышц тазового дна, дряблости влагалища. Также они помогают восстановить вагинальную чувствительность и навсегда избавляют от ощущений боли во время секса. И к тому же гарантировано европейское качество изготовления самого электронного аппарата.

Отечественные гинекологи из Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии объясняют, что сам принцип воздействия электрическими импульсами на человеческие мышцы для их быстрейшего восстановления был разработан еще в Советском Союзе, в космической отрасли страны. У вернувшихся на Землю космонавтов после долгой работы в невесомости частично атрофировались мышцы, и электростимуляция рук и ног достаточно быстро приводила их в форму. Метод действительно эффективен.

Но пока не существует ни одного медицинского исследования, которое бы подтверждало безопасность использования электромиостимуляции, осуществляющейся изнутри влагалища, когда у женщины возможно имеются, но пока не обнаружены, например, кисты в придатках или эрозия шейки матки.

Теоретически это может не только кардинально ухудшить течение заболевания, но и привести к другим тяжелым проблемам. Но вот что точно отечественные гинекологи отметили у своих пациенток, использующих электротренажеры для «интимных мышц», так это постоянно повышенный тонус матки. Такое последствие весьма негативно влияет как на любое лекарственное лечение гинекологических заболеваний, так и на потенциально возможную беременность — она просто не наступит. Поэтому к электромиостимуляторам мышц тазового дна следует относится с большой осторожностью.