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Почему во время сна немеют руки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
Многим знакома ситуация, когда во сне сводит судорогой ноги. А иногда и руки во время ночного отдыха доставляют человеку дискомфорт. Почему же во время сна иногда немеют руки, и опасно ли это?
Эта проблема может быть вызвана целым рядом факторов: от усталости до некоторых заболеваний.
К внешним факторам, влияющим на онемение рук может быть банально неправильно подобранные подушка или матрас. Неудобные принадлежности для сна не дают человеку полностью расслабиться и отдохнуть.
Также во время сна руки могут неметь и из-за слишком тесной одежды. Стоит выбирать просторную пижаму или ночную рубашку, чтобы телу было комфортно.
Часто сталкиваются с ночным онемением рук беременные женщины. В данной ситуации устранить проблему поможет выбор правильной и удобной позы для сна.
К сожалению, кроме внешних причин, онемение рук может быть связано с разного рода заболеваниями. С такой проблемой часто сталкиваются люди, страдающие остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Во время сна сдавливаются нервные корешки спинного мозга, нарушая кровообращение в конечностях. Отсюда и онемение.
Помимо вышеозначенных причин онемение рук может являться также одним из симптомов сахарного диабета, различных опухолей и даже предвестником инсульта. Правда, чаще всего, в данных случаях неприятные ощущения могут возникать не только ночью, но и днем. В такой ситуации лучше безотлагательно обратиться к врачу.
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