Почему во время сна немеют руки

Многим знакома ситуация, когда во сне сводит судорогой ноги. А иногда и руки во время ночного отдыха доставляют человеку дискомфорт. Почему же во время сна иногда немеют руки, и опасно ли это?

Эта проблема может быть вызвана целым рядом факторов: от усталости до некоторых заболеваний.

К внешним факторам, влияющим на онемение рук может быть банально неправильно подобранные подушка или матрас. Неудобные принадлежности для сна не дают человеку полностью расслабиться и отдохнуть.

Также во время сна руки могут неметь и из-за слишком тесной одежды. Стоит выбирать просторную пижаму или ночную рубашку, чтобы телу было комфортно.

Часто сталкиваются с ночным онемением рук беременные женщины. В данной ситуации устранить проблему поможет выбор правильной и удобной позы для сна.

К сожалению, кроме внешних причин, онемение рук может быть связано с разного рода заболеваниями. С такой проблемой часто сталкиваются люди, страдающие остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Во время сна сдавливаются нервные корешки спинного мозга, нарушая кровообращение в конечностях. Отсюда и онемение.

Помимо вышеозначенных причин онемение рук может являться также одним из симптомов сахарного диабета, различных опухолей и даже предвестником инсульта. Правда, чаще всего, в данных случаях неприятные ощущения могут возникать не только ночью, но и днем. В такой ситуации лучше безотлагательно обратиться к врачу.