6 неочевидных причин задержки менструации

Наверняка со сбоем месячного цикла хоть раз сталкивалась каждая девушка, и причиной тому была не беременность. Редакция WMJ.ru нашла 6 неочевидных вещей, которые могут повлиять на твой гормональный фон и вызвать задержку, и решила поделиться с тобой своими открытиями. Подробнее о каждом — в нашем материале!

Стресс

Как говорится, все болезни — в голове, поэтому неудивительно, что в сбое месячного цикла может быть виноват стресс. Если ты постоянно находишься в напряженном состоянии, то у тебя вырабатывается повышенное количество кортизола — основного гормона стресса. Регулярные месячные — главный признак того, что женщина может иметь ребенка. Однако, когда организм находится в измененном состоянии, а мозг и вовсе считает, что все это время за тобой гонится тигр, то в таких условиях о продолжении рода не может быть и речи. Тело перестает вырабатывать необходимые гормоны и попросту выключает функцию деторождения, а вместе с этим пропадают и месячные. Стоит организму побороть стресс и депрессию, и тогда месячный цикл нормализуется.

Пластик

Удивлена? Вот и редакция WMJ.ru тоже. Пластик — это, наверное, самая необычная вещь, которая может повлиять на твои месячные. Как оказалось, в пластике содержится бисфенол А — элемент, схожий по химическому составу с эстрогеном — женским гормоном, который регулирует месячный цикл. Бисфенол А при попадании в организм оказывает схожее с природным эстрогеном влияние, а его избыток, в свою очередь, провоцирует колебания гормонального фона и может вызвать сбой. Постарайся отказаться от пластиковых контейнеров и бутылок, а вместо них используй стеклянные аналоги.

Сахар

Уверены: ты много раз слышала, что сахар — белая смерть. И это не преувеличение. Для твоей гормональной системы постоянное употребление этого продукта — настоящее испытание. Для регулярных месячных у тебя должен быть стабильный гормональный фон, а он, в свою очередь, зависит в том числе и от правильного питания.

Из-за употребления сахара повышается инсулин в крови и развивается инсулинорезистентность. Инсулин заставляет наш организм вырабатывать мужской гормон тестостерон, который как раз и может стать причиной сбоя цикла. Ради женского здоровья от сахара лучше отказаться совсем или хотя бы сократить его потребление.

Физические нагрузки

Интенсивные занятия спортом — одна из ключевых причин сбоя месячного цикла. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются профессиональные спортсменки или девушки, которые только начали заниматься фитнесом. Дело тут опять же в стрессе: организм испытывает повышенные нагрузки, что приводит к изменению гормонального фона. В этом обычно нет ничего страшного, ведь через два месяца, а может, и раньше цикл восстановится.

Диета

Помимо сахара и неправильного питания, нарушить месячный цикл могут жесткие диеты. Резкая смена рациона и недостаток витаминов — колоссальный стресс для организма, а значит, и повод для изменения гормонального фона. Если ты решила похудеть, старайся ограничивать себя в питании постепенно, иначе рискуешь столкнуться со сбоем месячного цикла. Решать эту проблему потом придется совместно с гинекологом и эндокринологом.

Путешествия

Месячные могут сбиться из-за путешествий и смены климата. Например, начаться с задержкой в 2-3 дня. Стоит сказать, что порой это бывает весьма кстати.

Сбой месячного цикла после перелетов и путешествий легко объяснить нарушениями циркадных ритмов, а значит, и гормонального фона. Помимо циркадных ритмов, влияние оказывает и смена климата, которая так или иначе является стрессом для организма. Обычно после путешествий женщина возвращается в норму очень быстро, а месячные начинаются после акклиматизации.

Впрочем, при сбое месячного цикла редакция WMJ.ru советует сделать тест на беременность, чтобы исключить основную причину задержки.