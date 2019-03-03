Признаки того, что вам надо срочно сменить диету

Представители медицинского сообщества не любят слово «диета». Ведь по факту диета назначается только врачом и только в случае лечения какого-то заболевания. Если человек делает это самостоятельно, он может себе навредить. Однако в любом случае каждый из нас придерживается определенного стиля питания. Давайте проверим, насколько он вам подходит.

Важно: чем больше признаков вы у себя обнаружите, тем выше риск серьезно подорвать свое здоровье.

Признак №1: плохое настроение

Есть такой стереотип: худеющий человек — это непременно злой человек. Вот почему многие мужья негативно относятся к попыткам своих жен сесть на диету. Плохое настроение может быть вызвано общей слабостью на фоне недостатка калорий. Согласитесь, сложно радоваться жизни, если каждое движение дается с трудом.

К тому же многие диеты предполагают полный отказ от простых углеводов. А ведь именно они способствуют выработке в головном мозге «гормонов радости» — эндорфинов.

Как исправить? Если проблема в нехватке калорий, стоит увеличить их суточную норму (до 2000 калорий).

А если причина плохого настроения кроется в резком отказе от любимых сладостей, стоит позволить себе 50 граммов вредной пищи в день. Или же съедать в качестве перекуса в первой половине дня 20 граммов черного шоколада (с содержанием какао от 80%). Также можно сделать ставку на другие стимуляторы выброса эндорфинов: искусство, спорт, секс.

Признак №2: высыпания на коже

Возможно, в вашем рационе присутствуют продукты, вызывающие аллергию? Или же продукты, которые усиливают выработку кожного сала, что провоцирует появление прыщей? Кроме того, проблемы на коже могут сигнализировать и о сбое в работе внутренних органов, в первую очередь, ЖКТ.

Как исправить? Выявить и исключить «вражеских агентов». В списке популярных продуктов-аллергенов — молочные продукты (особенно коровье молоко), яйца, рыба и морепродукты, пшеница, красные овощи и ягоды, орехи, консервы, копчености, маринады. Виновниками прыщей чаще всего выступают сладости.

Если проблемы не исчезли, посетите врача.

Признак №3: ухудшение состояния волос и ногтей

В норме волосы должны быть сильными, гладкими, блестящими. Ногти — крепкими и без каких-либо пятен. В противном случае можно говорить о нарушении баланса между белками, жирами и углеводами, а также о нехватке витаминов и минералов.

Как исправить? Необходимо ввести в рацион продукты с содержанием витаминов группы В, витаминов С, Е и А (последний усваивается только вместе с животными жирами). Это морковь, тыква, брокколи, сладкий перец, говяжая печень, бобовые культуры. Жизненно важный элемент для костей, ногтей и волос — кальций, но для его усвоения понадобится витамин D3. Лосось, тунец, сардины богаты обоими элементами.

Не будет лишним провести процедуры по восстановлению волос и укреплению ногтей.

Некоторые признаки прямо указывают на проблемы с рационом.

— Оксана Выдря, врач-диетолог клиники «УГМК-Здоровье»

Тусклые и ломкие волосы, слоящиеся ногти в белых пятнышках свидетельствуют о необходимости срочно сменить стиль питания и обратиться к специалисту для устранения дефицита нутриентов.

Признак №4: дискомфорт в области ЖКТ

Вздутие живота, изжога и отрыжка спустя 20 минут после завершения трапезы могут быть реакцией пищеварительной системы на отклонение от привычного рациона или стиля питания.

Как исправить? В большинстве случаев проблема решается исключением продуктов, провоцирующих неприятные ощущения: помидоры, кислые ягоды, цитрусовые и соки (особенно томатный) повышают кислотность желудочного сока;

жирные и жареные блюда способствуют выделению желчи;

выпечка, хлеб, сладости, фастфуд и другие высокоуглеводные продукты способствуют повышенному газообразованию;

острые специи (в том числе в соусах) раздражают слизистую желудка и пищевода. В большинстве случаев проблема решается исключением продуктов, провоцирующих неприятные ощущения:

Если же дискомфорт в области ЖКТ после нормализации рациона не прошел, рекомендуем обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Возможно, причина кроется в нарушении работы одного из органов пищеварения.

Признак №5: слабость

Одна из причин появления слабости и желания поспать — употребление тяжелой пищи (жирное мясо, колбасные изделия, фастфуд), на переваривание и усвоение которой организм тратит много сил.

Как исправить? Чтобы сохранить работоспособность, следует пересмотреть состав пищи и способ ее приготовления. Упор лучше сделать на блюда, которые не отягощают организм. Так, жареную свинину или говядину рекомендуется заменить вареной куриной грудкой или филе индейки. Кроме того, употребляйте 3–5 порций овощей и фруктов в день (одна порция — примерно с ваш кулак).

К легким для желудка продуктам относится также рыба (но не лососевых пород), отварные яйца (куриные и перепелиные); кисломолочные продукты с жирностью не выше 5%; овощные бульоны и супы на них; гречневая, рисовая, овсяная каши, а также большинство овощей и фруктов (кроме бананов).