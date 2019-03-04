Список запрещенных профессий для женщин сократят

Список запрещённых для женщин профессий в России может быть пересмотрен и сокращён до минимума. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

«На Международном женском форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке замминистра труда и соцзащиты Алексей Черкасов рассказал, что в нашей стране женщинам запрещено работать в более чем 450 профессиях. При этом мы убеждены, что с учётом автоматизации и улучшения условий труда необходимо пересмотреть этот список и сократить его до минимума», — сказала она в ходе пресс-конференции на тему «Современная женщина в динамично меняющемся мире».

Сенатор подчеркнула, что многие из запрещённых женщинам профессий уже не представляют опасности для их репродуктивного здоровья. «На многих подобных производствах платят высокие зарплаты, но женщины не могут на них претендовать из-за такого устаревшего и дискриминирующего запрета», — сказала она.

По словам Гехт, соответствующее предложение будет включено в резолюцию форума. «Мы дали нашим участницам десять дней, чтобы они успели подготовить и предоставить нам свои рекомендации, которые будут включены в итоговый документ», — сказала она.

Ранее Черкасов сообщил, что обновлённый перечень производств, вредных для репродуктивного здоровья женщин, уже прошёл обсуждение в Минюсте России и может быть принят в течение месяца.

Женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходил в Новокузнецке 1-2 марта. Его участники — гости из 16 стран и 39 субъектов России, это женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса и научного сообщества.