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Как работает модная система питания 16/8 

BigPicture.ru 7 часов назад
Фото: BigPicture.ru
В последнее время большой популярностью пользуется схема питания 16/8, которую называют «интервальным голоданием». При соблюдении всех рекомендаций и отсутствии проблем с метаболизмом эта диета практически гарантирует стопроцентный результат — снижение лишнего веса и даже нормализацию повышенного давления. Но есть в ней и свои «подводные камни». О них, а также о многом другом, касающемся интервального голодания, и пойдет речь в нашей статье.
Диета 16/8 — довольно оригинальный и непривычный многим способ похудения и контроля веса, суть которого заключается в неограниченном потреблении пищи только в определенные часы.
По мнению американских ученых, этот режим питания позволяет не только избавиться от лишних килограммов, но и снизить артериальное давление. Давайте же разберемся, в чем заключается его волшебство…
По правилам диеты 16/8, есть можно только восемь часов в сутки (отсюда и цифра «8» в названии), остальные 16 часов необходимо голодать. При этом количество приемов пищи может быть любым, и есть можно что угодно. Конечно же, для более быстрого и эффективного результата вам придется забыть о сладостях, фастфуде и прочих вредных продуктах.
Если вы хотите похудеть еще быстрее, разработайте график тренировок. Заниматься нужно каждое утро, хотя бы по 8 минут. Согласитесь, это такая мелочь, однако в итоге она принесет ошеломительный результат.
Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго изучили влияние такой системы питания на организмы 23 добровольцев, страдающих от ожирения.
Участники эксперимента могли принимать любую пищу и в любом количестве, но делать это в период между 10.00 утра и 18.00 вечера. В течение остальных 16 часов разрешалось пить воду или напитки, не содержащие калорий. Исследование длилось 12 недель. Результаты приятно удивили и ученых, и добровольцев — масса тела каждого из участников эксперимента снизилась на 3%, а уровень артериального давления опустился на 7 мм рт.ст.
Чтобы улучшить результат диеты и обеспечить организм необходимыми нутриентами, нужно включить в рацион следующие продукты:
  • яйца;
  • постное мясо, птицу;
  • семена и орехи;
  • фасоль, горох, нут и другие бобы;
  • нежирные и несладкие молочные продукты, натуральный йогурт.
Выше перечислены продукты-жиросжигатели, которые являются источниками протеина, помогают избавляться от жировых отложений, утоляют голод и способствуют формированию мышечного корсета. Также для высокой эффективности диеты 16/8, необходимо включить в рацион продукты-оздоровители:
  • болгарский перец и помидоры (богаты ликопином и каротиноидами);
  • любую капусту, шпинат и другие зеленые овощи;
  • яблоки, апельсины, грейпфруты и другие фрукты с высоким содержанием клетчатки;
  • смородину, ежевику, малину, чернику, а также другие синие и красные ягоды.
Эти продукты являются источниками антиоксидантов, клетчатки, витаминов и микроэлементов. Их потребление необходимо для нормальной работы иммунитета и поддержания правильного обмена веществ.
Чтобы сбалансировать свой рацион на диете 16/8, достаточно включить в один из приемов пищи по одному продукту из обоих категорий («Оздоровители» и «Жиросжигатели»).
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Естественно, в потреблении вредных продуктов лучше себя ограничивать. Особенно не стоит увлекаться переработанными углеводами — сахаром, хлебом и прочей выпечкой, макаронными изделиями и белым рисом. Исключите также трансжиры — они не просто вредны, но и опасны для организма.
А вот воды, наоборот, пейте как можно больше, так как она ускоряет метаболизм и утоляет чувство голода. Что касается спиртных напитков, чтобы добиться впечатляющих результатов, ограничьтесь двумя-тремя бокалами в неделю.

Как не сорваться

Чтобы добиться желаемого результата, главное соблюдать диету 16/8 на регулярной основе, не делая перерывов. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать «срывов»:
  • Бегите от голода. В буквальном смысле. Сделайте пробежку, разминку, займитесь йогой — физические нагрузки гарантируют снижение чувства голода как минимум на ближайшие два-три часа.
  • Пожуйте жевательную резинку без сахара или почистите зубы.
  • Проведите эксперимент. Запустите таймер на телефоне и понаблюдайте, сколько времени вас будет мучить аппетит. Благодаря этому в следующий раз вам будет гораздо легче пережить порыв «что-то нибудь съесть», так как вы точно будете знать, когда он прекратится.

Недостатки диеты

Основной недостаток такого режима питания заключается в том, что он работает далеко не у всех. Эксперты британской диетической ассоциации (BDA) уверены, что диета 16/8 окажется эффективной только для людей, у которых отсутствуют проблемы с метаболизмом.
Кроме того, по мнению некоторых диетологов, эффект такой системы питания бывает непродолжительным. Если, конечно, человек не возьмет себе за привычку интервальное голодание и не будет соблюдать его постоянно.
А что вы думаете по поводу такой диеты?
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