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5 мифов о тренировках, в которые мы верим 

WomanHit.ru 1 час назад
Вокруг темы фитнеса витает множество легенд — разоблачаем самые вредные советы неопытных тренеров.

Во время тренировки пить нельзя

Действительно, некоторые люди ощущают тяжесть в животе, если пьют воду во время тренировки. Однако это исключение, лишь подтверждающее правило: пить во время занятий спортом можно и нужно! Из-за нехватки воды снижается эффективность нагрузок — с целью сбережения влаги сокращаются сосуды, замедляются обменные процессы, снижается выработка пота. В результате вы не только рискуете навредить сердцу, не способному перекачать кровь через суженные сосуды, но и рискуете получить тепловой удар. Так в 1984 году швейцарская бегунья во время выполнения марафонской дистанции на Олимпийских играх не смогла пересечь финиш — на последних километрах из-за несоблюдения питьевого режима девушке стало плохо. Бывалые спортсмены советуют пить воду небольшими глотками на протяжении всей тренировки — около 250—500 мл, в зависимости от интенсивности нагрузки. Для поддержания энергии можно добавить в воду несколько ложек порошковых аминокислот — купить их можно в любом магазине спортивного питания.

После тренировки нельзя есть

Неквалифицированные тренеры советуют девушкам, желающим побыстрее похудеть, воздержаться от употребления пищи после занятий — якобы аппетит повышен, и вы потребите ровно столько, сколько «сожгли», если не больше. Другие, наоборот, первым делом после тренировки съедают быстрые углеводы — банан, злаковый батончик или пьют гейнер. Советуем не слушать ни тех, ни других. После занятия стоит подождать 10—15 минут, чтобы пульс восстановился — процесс переваривания пищи окажет дополнительную нагрузку на сердце. По прошествии некоторого времени ешьте как обычно — это может быть куриная грудка с овощной смесью и любой крупой или протеиновый коктейль. Чувствуйте свой организм и ешьте тогда, когда хотите, хоть в 10 вечера — вреда для фигуры не будет. Важно, чтобы еда вписывалась в дневной калораж, а время ее потребления значения не имеет.

Кардиотренировки помогают похудеть

Девушкам, которые только начали заниматься в тренажерном зале и имеют ощутимый лишний вес, советуют сначала сбросить его за счет кардиотренировок. Мы отчасти согласны с этим советом. Действительно, аэробные тренировки помогают укрепить сердце и сосуды, подготовив их к более тяжелым нагрузкам вроде силовых упражнений. Однако в случае, если у вас нет лишнего веса, можно успешно приводить себя в форму, совмещая оба вида нагрузок. Доказано, что при аэробных тренировках большинство калорий «сжигаются» во время занятия, при анаэробных — уже после него. Не спешите бежать в зал, если съели шоколадку или вышли за рамки дневного калоража — от одного «нарушения» режима ничего не будет.

Тренировка должна длиться чуть больше часа

Не смотрите на мужчин, тренировочный процесс которых несколько иной. Они действительно тренируются по 1—1,5 часа из-за большого перерыва между подходами — нужно восстановить силы, чтобы поднять установленный на штангу вес. Женщинам не советуем растягивать тренировку на такое время — 30—40 минут вполне достаточно, чтобы выполнить 5—6 упражнений в несколько подходов. Отдых между подходами должен длиться 20—30 секунд. Если будете выполнять тренировку в интенсивном темпе, то не только сэкономите время, но и быстрее увидите результат. Начинайте с базовых упражнений — приседания, жим лежа, становая тяга — и переходите к работе над отдельными мышцами с целью «добить» их.

Колени не должны заходить за носки

Даже удивительно, что во время обучения на тренеров будущим наставникам столько лет твердили, что колени не могут выходить за носки в нижней точке приседаний. Они передавали неверную информацию своим подопечным, те — друзьям. Миф разросся настолько широко, что большинство до сих пор с уверенным видом его рассказывают. На самом деле все объясняется физиологией — у всех людей она разная. Если ваши колени гибкие и вы не ощущаете дискомфорта во время выполнения упражнения, то нет никакого риска повредить коленную чашечку или подколенное сухожилие. Для поддержания здоровья суставов пейте коллаген, кальций и питайтесь правильно.
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