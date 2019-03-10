Как похудеть не занимаясь спортом

Эксперты утверждают, что залог эффективного похудения — это 80% диеты и 20% походов в зал. Британский диетолог Рика Хэя рассказала несколько самых простых способов, как похудеть без усердных тренировок.

Больше хрома и зеленых овощей

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Чаще всего, диета срывается из-за пристрастия к сладостям, например, к шоколаду или выпечке. Чтобы сладкого хотелось меньше, нужно повысить количество хрома в организме. Он контролирует уровень сахара в крови, воздействуя на рецепторы инсулина. Включите в свой рацион побольше брокколи, винограда, апельсинов, яблок, картофеля и стручковой фасоли.

Интервальное голодание

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Но это не значит, что нужно в буквальном смысле голодать. Конечно, существует много типов такой диеты, но самый оптимальный, это сократить свое питание на 5 к 2. Это значит, что 5 дней в неделю нужно полноценно питаться, а в остальные два дня сократить количество потребляемых калорий наполовину.

Больше корицы

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Эту пряность можно добавлять в кашу по утрам. Диетолог Хелен Бонд рассказала, что корица помогает регулировать уровень сахара в крови и уменьшает тягу к сладкому. Доказано, что корица помогает людям с диабетом 2 типа справиться с их болезнью. Однако Хелен отмечает, что корица помогает, но не отменяет диеты с низким содержанием углеводов.