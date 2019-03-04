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Самые раздражающие звуки в мире 

Рамблер 2 часа назад
Одним из главных чувств является слух. Способность слышать те или иные звуки зависит от возраста и пола человека, а особенности слуха могут передаваться по наследству. При этом какие-то звуки доставляют нам удовольствие, другие же раздражают или пугают. Один из самых труднопереносимых звуков — скрежет ногтями по доске. Учёные выяснили, что частота этого звука сравнима с частотой, на которой приматы подают друг другу сигнал тревоги, так что, вероятно, мы унаследовали неприязнь к скрежету от обезьян. На подсознательном уровне скрежет ногтями воспринимается как нечто предупреждение об опасности, поэтому и волнует нас.
Здоровье , Видео , Психология
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