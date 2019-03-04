Что будет, если месяц не есть мучного

Сербский теннисист Новак Джокович после того, как почувствовал проблемы со здоровьем, сел на диету, исключив все мучное. И это ему действительно помогло. После этого он вновь обрел форму и продолжал одерживать спортивные победы. Отказ от мучного и сладкого приносит пользу только, если это необходимо по медицинским показаниям, уверены диетологи. Чаще эту диету используют для похудения, но результат далеко не всегда отвечает ожиданиям.

Диетолог и тренер Мари Спано поясняет: исключив мучное из своего рациона, люди начинают сбрасывать вес практически на глазах. Но не все понимают, что уходит не жир, а жидкость. Дело в том, что углеводы, которые мы получаем в основном из мучного, содержатся в организме в виде гликогена — каждый грамм углеводов удерживает возле себя 3-4 грамма воды.

По словам Мари Спано, отказавшись от мучного, человек начинает испытывать бессоницу, тошноту, головокружение, а главное, замедляется его мозговая деятельность. Чтобы восполнить недостаток углеводов, которые являются главным поставщиком энергии, организм начинает использовать кетоны — углеводородные частицы. Их использование приводит к неприятному запаху изо рта, слабости и хронической усталости.

Постепенно организм привыкает к «новому топливу», симптомы усталости исчезают, однако быть стопроцентным заменителем поставщика энергии кетоны не могут. American Heart Association (Американская ассоциация сердца) опубликовала данные, согласно которым отказ от изделий из злаковых на 20–30 дней влияет на уровень нейромедиатора серотонина в мозгу. А значит, чем меньше углеводов, тем хуже психическое здоровье. Кроме того, злаковые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, ожирения и даже сахарного диабета второго типа.

Специалисты ассоциации разъясняют: углеводы являются основным источником энергии для работы всех органов, роста и деления клеток. Недополучая углеводы, организм оказывается в экстремальной ситуации: он вначале расходует запасы гликогена, а потом и жиров. В это период его почки получают колоссальную нагрузку, от чего страдает весь организм. Кандидат медицинских наук Марина Копытько считает, что теоретически от мучного можно отказаться совсем, но при этом организм должен получать все те полезные вещества, которые содержатся в мучном, из других продуктов. На практике же, уверена доктор, делать этого не рекомендуется. Так, пшеница и рожь содержат от 10 до 13 процентов белка, от 6 до 70 процентов углеводов, от 2,5 до 4 процентов жиров. Всего лишь 200 граммов хлеба в день покрывают потребность человека на 25-30 процентов от суточной нормы белков, на 30-40 –углеводов. Кроме того, хлеб позволяет частично удовлетворить потребности организма в кальцие, фосфоре, калие, магние и железе. Плюс, конечно, белки. Не случайно в России родилось выражение «хлеб всему голова».

А немецкие ученые установили, что, отказавшись только от хлеба, человек лишается антиоксидантов, которые препятствуют развитию рака толстой кишки. Об этом сообщил доктор Томас Хофманн — руководитель проекта по изучению действия злаковых на организм человека. Кстати, немецкие эксперты уверяют, что в хлебной корочке полезных веществ намного больше, чем в мякише. Более того, по словам доктора Хофманна, хлебо-булочные изделия с темно-коричневой корочкой, в отличие от слабо пропеченных, со светлой коркой, содержат полезных антиоксидантов в восемь раз больше. И появляются эти полезные вещества только в печеных изделиях — в муке их нет.

Если же говорить о пользе диеты без мучного, диетологи разных стран в один голос утверждают: отказываться следует только от изделий из рафинированной муки: хлеба и булок из белой муки, печенья и прочего. Так, специалисты из группы Томаса Хофманна поясняют: после употребления мучных изделий из цельнозерновой муки даже в небольших количествах, помимо того, что человек получает большое количество полезных веществ, он еще долго не испытывает чувства голода. А после изделий из рафинированной муки уже через непродолжительное время возникает желание чего-нибудь съесть.