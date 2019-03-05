Женские проблемы, которые можно решить с помощью остеопатии

Бесплодие, обильные менструации и утренние отеки лица — оказывается, эти проблемы в том числе могут быть вызваны смещением костей, например, после травм. Как зажимы влияют на выработку гормонов и может ли помочь остеопатия в решении таких наболевщих проблем — в материале Passion.ru и остеопата Владимира Животова.

Остеопатическое лечение — удивительная панацея от целого ряда заболеваний. Причем среди них есть те, которые у обычного человека никак не ассоциируются с мануальной терапией. Многие люди думают, что, если у них отсутствует, к примеру, такое заболевание, как сколиоз, посещение врача-остеопата не имеет к ним никакого отношения. Однако, это далеко не так. Список заболеваний, которые можно устранить с помощью остеопатического лечения, практически бесконечен. И сегодня я бы хотел рассказать о том, какие женские проблемы может решить врач-остеопат.

Это топ-5 проблем, которые волнуют каждую женщину, с которыми они сталкивались хоть раз в жизни.

1. Обильные менструации

Природой так задумано, что ежемесячно женщина должна терять определенное количество крови, но такое количество, которое не повлияет на ее самочувствие. Обильные выделения — это когда женщине приходится менять средства личной гигиены более 4 раз в день. Обильные выделения случаются по ряду причин. Первый — образования в полости матки. Если обследование не выявило каких-либо изменений, причина может заключаться в венозном полнокровии матки, что связано с ее опущением. Обычно объемные процессы в половых органах происходят при общем опущении внутренних органов. Я наблюдал такую картину практически у всех пациенток, которые обращались ко мне с жалобами на обильные менструации. Опущение внутренних органов, прежде всего, имеет отношение к травмам копчика. Остеопатическое лечение способно устранить первопричину: вернуть в правильное положение сдвинутые кости таза и опущенные органы, после чего все процессы в организме налаживаются. После курса остеопатического лечения в результате может значительно уменьшиться количество теряемой крови.

2. Предменструальный синдром

Этого синдрома боятся не только женщины, но все, кто окружает их в этот период, так как ПМС способствует ухудшению самочувствия и настроения женщины. Почему это происходит? Когда я обследовал женщин, обращавшихся ко мне с жалобами на ПМС, я обнаруживал у большинства из них перенесенные травмы головы. Чаще всего речь шла о травмах в лобно-лицевой области, которые пациентка перенесла еще в детстве. За наше хорошее настроение, как известно, отвечают гормоны окситоцин и эндорфин, которые выделяет гипофиз. В случае если головной мозг не сдавливает черепная коробка и он хорошо снабжается артериальной кровью, выделяется достаточное количество гормонов, чтобы исключить возможность резких и неожиданных перепадов настроения. Если у женщины в прошлом были травмы головы, то в предменструальный период из-за резкого падения уровня прогестерона может произойти спазм сосудов головного мозга, что повлечет за собой изменение настроения, резкие проявления агрессии, вспыльчивости. Остеопатическое лечение способствует улучшению кровоснабжения головного мозга, благодаря чему увеличивается количество производимых «гормонов счастья» и женщина переносит снижение гормонов в предменструальный период гораздо легче.

3. Бесплодие

Гармоничное развитие женской половой системы напрямую зависит от синхронной работы эндокринных органов. Так, функционирование детородных органов связано с выработкой гипофизом и гипоталамусом определенных гормонов. Гипофиз находится на нижней поверхности головного мозга. Его размер весьма мал — не больше горошины. Но несмотря на то что гипофиз защищен спинномозговой жидкостью и костями черепа, он может повреждаться вследствие черепно-мозговых травм. Если произошло повреждение гипофиза, он начинает вырабатывать гормоны в недостаточном или избыточном количестве. Это не может не сказаться на работе целого ряда органов, в частности — стать причиной бесплодия. Практика показала, что все пациентки с бесплодием, которые когда-либо обращались ко мне, в прошлом перенесли травмы черепа. Остеопатическое лечение исправляет нарушение подвижности и положения костей черепа, улучшает кровоснабжение мозга, следовательно, функции поврежденного участка мозга восстанавливаются. На основе своей практики могу сделать вывод, что у большинства пациенток с диагнозами привычное невынашивание или бесплодие после курса лечения у остеопата наступала беременность, а роды проходили успешно.

4. Депрессия

Хандра, апатия, плохое настроение — обычно мы ищем причину в плохой погоде, конфликтах с людьми, обстоятельствах и т.п. Все это, несомненно, влияет на наше эмоциональное состояние, однако причины депрессии могут быть и несколько иные. Так, за хорошее настроение «отвечают» следующие гормоны: окситоцин, эндорфин, серотонин, дофамин. Вырабатываются они в определенных участках коры головного мозга и подкорковых образований. Головной мозг нуждается в хорошем кровоснабжении, чтобы все его участки выполняли свои функции надлежащим образом. Если в мозг не поступает достаточное количество крови, гормоны вырабатываются в недостаточном количестве. Следовательно, человек может оказаться подвержен депрессии, часто находится в подавленном состоянии. Существуют разные способы снятия стресса и избавления от депрессии, однако если не убрать первопричину, их эффект будет недолговечным, и подавленное состояние снова вас «накроет». Прежде всего, остеопат должен восстановить правильное положение всех костей, сбалансировать тело, освободить кости черепа и сосуды, тем самым обеспечив мозгу хорошее кровоснабжение.

5. Отечность лица

Внешний вид, красота, качество кожи имеют для женщин очень важное значение. Когда речь идет об отечности лица, многие приписывают этот симптом нездоровому питанию, ведению неправильного образа жизни. Конечно, эти факторы оказывают влияние на внешний вид человека. Но случается так, что женщина не страдает никакими заболеваниями, ведет относительно здоровый образ жизни, а утром просыпается с отеками и «опущенным» лицом. В таком случае причина отечности (застоя жидкости в лицевых тканях) кроется в сжатии венозных, лимфатических сосудов. «Сжимать» их могут как мягкие ткани, так и кости. Ночью, когда вы лежите и тело находится на одном уровне с головой, отток жидкости затрудняется, поэтому утром отеки так сильно заметны. Уменьшения отечности несложно добиться остеопатическим лечением, которое устранит сжатие сосудов и обеспечит отток крови.

Есть один простой способ, который позволит вам узнать за несколько секунд о наличии у вас застоя жидкости. Положите руки на голову и попробуйте свести пальцы по направлению к затылку. Образование кожной складки будет показателем того, что у вас присутствует высокая степень отечности.