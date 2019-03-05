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Какой режим питания поможет сохранить молодость 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Чтобы сохранить молодость на долгие годы, можно прибегнуть к довольно нетрадиционному способу — голоданию. Так считают современные исследователи, занимающиеся проблемой старения.

История вопроса

Как утверждается, больше всего долгожителей обнаруживается среди тех наций, где в силу культурных или других особенностей пищу принято употреблять не чаще трех раз в день, а в рацион входит большое количество помидоров. Эти овощи богаты ликопином, которое оказывает положительное влияние на сердце и сосуды. При этом у данного соединения есть интересное свойство: оно способно сохранять пользу даже после термической обработки.
Весьма полезны могут оказаться и посты, которых придерживаются религиозные люди. Как утверждают специалисты, периодические голодания запускают в человеческом организме процессы, которые можно сравнить с внутренней самоочисткой, что, в частности, оказывает положительное влияние на иммунную систему. Впрочем, не стоит сразу бросаться в омут и отказывать от еды. Лучшим вариантом для начинающих станут разгрузочные дни, которые надо устраивать два-три раза в неделю. В противном случае можно схлопотать резкое обострение уже имеющихся хронических заболеваний, до этого спавших в организме.
Впрочем, как отмечают ученые и медики, механизм, обеспечивающий долголетие, до сих пор до конца не изучен и, в частности, какое место в нем занимают гастрономические привычки. Так, уже упомянутая средиземноморская диета, которой часто следуют итальянцы и испанцы, сильно отличается от рациона народов Кавказа, среди представителей которого тоже очень много долгожителей. Они предпочитают не помидоры, овощи и морепродукты, а сыры и другие молочные продукты, мед, зелень и мясо.

Комментарий специалиста

По словам доктора медицинских наук Шоты Гогохия, у долгожителей, как правило, уравновешенный и жизнерадостный нрав, умеренность, возведенная в один из главных принципов. Они активно занимаются физическим трудом и участвуют в жизни семей, которые, как правило достаточно большие и многодетные.
— Однако специалисты рекомендуют соблюдать умеренность в пище, давать организму физическую нагрузку и избавиться от вредных привычек. Это не панацея, но количество лет жизни, выполняя эти простые правила, можно увеличить, — сказал «ВМ» Шота Гогохия.
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