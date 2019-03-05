Чего не стоит делать, когда вы не выспались

У каждой свой способ пережить день, если легла спать позже обычного: пить кофе раз в два часа, двигаться, использовать любую свободную минуту, чтобы подремать. Рассказываем, чего точно не стоит делать в утомленном состоянии, если не хочешь сбить режим.

1. Дремать днем

Если речь о небольшом недосыпе, а не о бессонной ночи, постарайся не поддаваться желанию уснуть днем. Или хотя бы следи, чтобы это длилось не более получаса. Эксперт по сну Дуг Хейл советует спать только в первой половине дня, чтобы не сбить режим.

2. Скрываться от солнечного света

Когда утомилась, хочется оградить себя от яркого света и громких звуков. Но если впереди еще целый день, который предстоит провести на ногах, дневной свет даже полезен. Прогуляйся минут 20 после того, как проснешься. В течение дня проводи на ярком свете по 10 минут каждые пару часов. Это взбодрит и поможет продержаться до вечера.

3. Налегать на закуски, чтобы взбодриться

Усталость может заставить тебя чувствовать себя голоднее, чем обычно. Если тянет к простым углеводам, помни, что сладкие закуски провоцируют подъем, а затем резкое падение уровня сахара в крови. На короткое время ты почувствуешь заряд энергии, но очень быстро тебе станет еще хуже, чем до еды. Сохраняй питание сбалансированным, чтобы уровень сахара оставался в норме.

4. Пить энергетики

Напитки с кофеином мгновенно бодрят, благодаря высокому содержанию витаминов группы В. Но этот же витамин в итоге приводит к бессоннице, которая вновь вызывает усталость и потребность в энергетиках. Ограничься одним кофеиновым напитком с утра, тогда у твоего организма будет время переработать его и подготовиться ко сну. Кстати, если ты не можешь без кофе, возможно, причина твоего утомления и тревожности именно в нем.

5. Заставлять себя уснуть

Чувствуешь себя страшно уставшей и готовой отрубиться в любой момент, но, как только ложишься в кровать, сон уходит. Порой нервная система настолько перегружена, что не дает организму расслабиться. Когда такое происходит, лучше не заставлять себя. Не уснула в ближайшие 10-15 минут, встань и займись чем-нибудь. Не важно, который час и через сколько тебе вставать. Поглядывая на время, ты только тревожишься еще больше. Возвращайся в кровать, когда почувствуешь естественную усталость.

6. Принимать важные решения

Старайся не принимать окончательных решений в измотанном состоянии. Тебе кажется, что ты адекватна и рассудительна, просто хочется спать. На деле физическое состояние сильно влияет на способность мыслить, оценивать ситуацию и на моральную устойчивость. Ты можешь размышлять о возникшем вопросе, обсуждать его с кем-то, но окончательное решение оставь до утра.

7. Ложиться слишком рано

Ура, ты дожила до вечера и готова лечь спать в любую минуту. Хочется добрать недостающие часы отдыха, но это может сработать совсем не так, как ты ожидаешь. Из-за длинного вечернего сна ты проснешься в 3-4 часа утра и снова почувствуешь себя уставшей. Лучшая тактика — пытаться восстановить прежний режим, а не компенсировать недосып. Ложись спать примерно в то же время, когда и обычно. Даже в выходные не стоит сдвигать режим больше, чем на час: если по будням твой будильник звенит в 7, в субботу и воскресенье переставь его на 8, а не на время ближе к обеду.

8. Пить алкоголь, чтобы быстрее уснуть

Еще одно популярное средство уснуть быстро, но не крепко. Алкоголь мешает тебе погрузиться в глубокую фазу сна — организм занят переработкой вредных веществ, и отдыхать ему некогда. В итоге ты спишь некрепко, хотя и кажется, что полностью отключилась, и пропускаешь важную восстановительную фазу ночного сна.