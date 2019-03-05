Что такое «плато» при похудении и как его победить

Практически у каждой девушки хоть раз в жизни появляется желание похудеть. После чего в лучшем случае урезается калораж и начинаются тренировки. Ну а в худшем… вспомните сами, наверняка было и такое.

В первые несколько недель вес уходит, а потом сказка прекращается. Несмотря на то что ни в тренировках, ни в питании перемен не было, вес встает. В этот момент главное — не паниковать и попытаться определить, что именно случилось с организмом.

Что такое плато?

Обычно дается такое объяснение: плато — момент перестройки организма на новый режим питания. В целом это верно, но нужно знать некоторые нюансы. Например, что понимать под перестройкой? К сожалению, вовсе не превращение жировых запасов в крепкие мышцы. На самом деле в начале процесса похудения уходит вовсе не ненавистный жир, а в основном вода. Вашему организму не очень жалко ее отдать, поэтому это происходит легко и быстро. Когда вода заканчивается, наконец приходит время расстаться с жировыми запасами, накопленными с такой любовью. На это ваше тело пойти уже не готово, поэтому начинает хитрить. Вы можете этого и не замечать, но вы станете чуть менее активны, вам будет труднее вставать по утрам, ваша скорость ходьбы уменьшится. То есть, не имея возможности получать привычное количество энергии из пищи, организм начинает уменьшать ее расход. Это приводит к уменьшению дефицита калорий, а значит, вы перестаете худеть.

Причины появления плато

Самая распространенная причина появления плато — слишком большой дефицит калорий. Это значит, что если вы за день съедаете яблоко и корочку хлеба, то в какой-то критический момент любая еда начнет откладываться про запас, энергии вообще не будет — организм перейдет в режим чрезвычайного положения и начнет спасаться как умеет. Вы перейдете в состояние хронической усталости, ваш метаболизм замедлится, и восстанавливаться вы будете долго. Так что любая диета с чересчур низким калоражем приведет к стрессу.

Но если вы питались сбалансированно, то не стоит думать, что плато — это плохо или ненормально. Наоборот, это абсолютно адекватная реакция, ведь если бы организму не требовалось время на перестройку, то толстых людей вообще не было бы, а ежедневные колебания калоража сразу влияли бы на вес. Кроме того, процесс жиросжигания не начинается моментально в том объеме, которого вы, вероятно, ждете. Для этого нужны ферменты, которые организму еще необходимо синтезировать. На это все нужно время.

Что делать, чтобы выйти из плато?

Обычно плато наступает примерно через месяц после начала похудения и длится 2-3 недели, если знать, как с ним жить, и не давить на себя.

Во-первых, не делайте кардинальных изменений в своем питании и тренировках. Нельзя урезать калораж, тренироваться чаще и другими способами показывать организму, кто здесь главный. Не вгоняйте себя в стресс.

Лучшим решением будет увеличить долю белка в рационе, если в нем было много углеводов, и наоборот. Разнообразие необходимо не только в питании, но и в тренировках. Попробуйте новые упражнения, добавьте чуть больше кардио— или, наоборот, силовых тренировок. Если подсчет калорий вас не пугает, то попробуйте каждый день съедать то чуть больше, то чуть меньше вашей нормы — это поможет слегка разогнать метаболизм. Основная цель в момент плато — убедить ваш организм, что вы не голодаете и что ему не нужно держать неприкосновенный запас жиров.

Если вы будете к этому готовы, все сделаете правильно, то после плато наступит резкое уменьшение веса и наконец-то начнется долгожданное сжигание жира. Так что не стоит бояться плато: дайте организму время на перестройку и результат не заставит себя ждать. А дополнительным бонусом для вас будет тонус кожи, ведь вам не нужны растяжки?