Советы по выживанию, от которых будет только хуже

В телепередачах и кинофильмах нам рассказывают о способах выживания и дают советы, как остаться в живых в экстремальных условиях. Но далеко не все рекомендации стоит брать на вооружение: некоторые советы не только не помогут в критическом случае, а по-настоящему навредят. Один из самых популярных советов — есть снег, когда хочется пить. Это действительно возможно, но с оговоркой. Дело в том, что соотношение холодного воздуха и воды в снеге примерно 9:1. Значит, для того, чтобы «выпить» 1 литр воды нужно съесть 9 литров снега. А это прямой путь к переохлаждению. Если вы находитесь в зимнем лесу или горах и помощи ждать ещё долго, такое переохлаждение может стать причиной смерти.

Видео рассказывает о других рекомендациях по выживанию, которые вряд ли стоит использовать.