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Советы по выживанию, от которых будет только хуже 

Рамблер 44 минуты назад
В телепередачах и кинофильмах нам рассказывают о способах выживания и дают советы, как остаться в живых в экстремальных условиях. Но далеко не все рекомендации стоит брать на вооружение: некоторые советы не только не помогут в критическом случае, а по-настоящему навредят. Один из самых популярных советов — есть снег, когда хочется пить. Это действительно возможно, но с оговоркой. Дело в том, что соотношение холодного воздуха и воды в снеге примерно 9:1. Значит, для того, чтобы «выпить» 1 литр воды нужно съесть 9 литров снега. А это прямой путь к переохлаждению. Если вы находитесь в зимнем лесу или горах и помощи ждать ещё долго, такое переохлаждение может стать причиной смерти.
Видео рассказывает о других рекомендациях по выживанию, которые вряд ли стоит использовать.
Здоровье , Видео , Психология
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