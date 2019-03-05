Что нужно делать, чтобы получилось сбросить вес

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Obesity, сообщает Medical News Today.

Записывание — это сложно?

Ни для кого не секрет, что ожирение часто приводит к появлению болезней сердца, диабета второго типа и некоторых форм рака. Несмотря на это, люди считают похудение тяжелым процессом.

Ученые из Вермонтского университета в Берлингтоне и Университета Южной Каролины в Колумбии обнаружили, что мониторинг рациона очень эффективен и намного проще, чем кажется. Этот метод требует записи всех блюд и напитков, которые человек потребляет в течение дня. Отмечать нужно и размеры порций, и методы приготовления.

Тучные мужчины и женщины часто не в восторге от данной методики. Считают ее слишком трудоемкой. Как отметил ведущий автор исследования Джин Харви, люди думают, что неоправданно обременяют себя. Поэтому ученые решили проверить, сколько времени на самом деле занимает самоконтроль.

Чаще пишешь — быстрее худеешь

Всего в исследовании приняли участие 142 человека, большинство из них — женщины, страдающие от ожирения. Онлайн-сессии под руководством диетолога проходили еженедельно в течение 24 недель. Все участники фиксировали свой ежедневный рацион с помощью онлайн-программы. Ученых интересовало не только, чем питаются испытуемые, но и сколько времени тратят на записи.

Наиболее успешными были признаны участники эксперимента, потерявшие 10 процентов своего веса. В первый месяц они уделяли в среднем 23,2 минуты в день записыванию съеденного и выпитого. К шестому месяцу этот показатель составил всего 14,6 минуты.

Ученые полагают, что уменьшение времени, затраченного на записи, может быть связано с двумя факторами: заинтересованность участников в конспектировании своей диеты и способность онлайн-программы прогнозировать регулярно используемые слова и фразы.

Гаджеты в помощь

Эксперимент доказывает: самоконтроль не так сложен, как думают люди, особенно благодаря многочисленным мобильным приложениям. С помощью записывания худеющие видят: цели вполне достижимы.

Джин Харви объяснил это так: «Люди чувствуют себя увереннее, когда у них есть конкретные ожидания. Мы могли сказать, что им следует тренироваться по 200 минут в неделю. Но когда просили записать весь свой рацион, никогда не могли точно назвать, сколько времени уйдет на это. Теперь можем».

Исследование показало: именно частота, с которой люди записывают данные, влияет на результат борьбы с лишними килограммами. Записи, сделанные минимум два раза в день, способствуют значительной потере веса.

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