Что происходит с организмом женщины во время ПМС

Предменструальный синдром ежемесячно происходит у всех женщин репродуктивного возраста и каждая при этом испытывает физический и психологический дискомфорт. Это известный факт, не требующий доказательств. Однако, в некоторых последних научных публикациях американские гинекологи-эндокринологи настаивают на том, что более половины известных симптомов ПМС — мифы.

Что сначала происходит с организмом?

В начале цикла, то есть за 10 — 14 дней до менструальной фазы у женщин увеличивается выработка эстрогена, при этом уровень других гормонов остается неизменным. Непосредственно перед овуляцией повышается уровень гормона гонадорелина. Это, в свою очередь, приводит к росту прогестерона и других гормонов, при этом уровень эстрогена снижается. А если яйцеклетка не оплодотворена, то уровень прогестерона после овуляции резко падает. Вот в этот период, то есть где-то за неделю до самой фазы у женщин и начинаются проявления ПМС, а к началу естественного выхода из влагалища старого эндометрия с кровью, они уже заканчивается. В этот момент гормональный уровень в организме стабилизируется. То есть, во время непосредственного прохождения менструальной фазы женщины испытывают наименьший психологический и физический дискомфорт, чем за неделю до него.

Удивительные результаты исследований

При этом американские врачи отмечают, что именно во время менструальных проявлений большинство женщин жалуется на депрессию, истерию, головокружение, боли в области живота и поясницы, увеличение аппетита и массы тела. Однако, как уверяют ученые, некоторые симптомы женщины указывают рестроспективно, по привычке, поскольку помнят о них из другого периода своего цикла и знают про существование ПМС.

Психологический дискомфорт, как и небольшое увеличение аппетита и массы тела происходит у женщин ориентировочно за неделю до самой менструальной фазы, когда идет к концу овуляция и организм намеренно удерживает в тканях жидкости, чтобы позже стремительно вывести их.

Но при опросах нескольких групп женщин за неделю до начала менструальной фазы только около 30% из 100% ощущали на себе известные проявления ПМС, остальные 70% были заняты своими обычными делами и не чувствовали никаких изменений. Иными словами, реально от последствий предменструального синдрома страдает даже не половина всех женщин, а гораздо меньше.

Менструальная фаза

В момент непосредственного менструального цикла в организме женщины протекают активные процессы, которые тоже влияют на ее самочувствие. За день до начала фазы артерии, снабжающие эндометрий в матке, сокращаются. Поверхность эндометрия страдает от нехватки крови, белеет и начинает отмирать. На следующий день артерии очень резко расширяются, кровь прорывает слои эндометрия и постепенно вымывает его из матки. Вскоре концы артерий отмирают, но мелкие вены еще какое-то время продолжают медленно кровоточить.

Сокращение и расширение артерий происходит под воздействием гормонов, но их скачки незначительные, по сравнению с течением цикла овуляции. То есть, женщина если и испытывает психологический дискомфорт, то не сильный, но может серьезно чувствовать боль. Это происходит в тот момент, когда в ее организме начинает отмирать эндометрий и вымываться из матки. Уровень боли зависит от количества выходящего эндометрия и дня по счету с начала менструальной фазы. В 1 и 2 день толщина эндометрия наиболее высокая и плотная, но обычно к 5 дню все это сильно снижается, соответственно боль двигается по ниспадающей.

Подобные болевые симптомы снимаются анальгетиками или спазмы гладких мышц живота расслабляются при помощи препаратов, содержащих дротаверин. И обычно, этого бывает достаточно для того, чтобы полностью купировать негативные проявления менструальной фазы.

Так почему же о ПМС существует столько мифов?

Некоторые психологи считают, что современные женщины сами и весьма успешно их поддерживают. Определяя себя в жизни хорошей женой, любящей матерью, ценным специалистом или действенным руководителем, дамы вынуждены каждый день держать себя в руках. А в определенные дни они с удовольствием прячутся за ярлыком ПМС, позволяя себе выразить накопившиеся эмоции, гнев или просто поплакать. И в этот период у окружающих есть веский довод полагать, что на самом деле, женщина не истеричка и не невротик, просто у нее — ПМС. Она сейчас себя не контролирует, у нее «такие дни», вот и бушуют гормоны. Но как только цикл закончится, она станет прежней. И это нужная отдушина в жизни.