Можно ли есть все подряд, занимаясь спортом

Можно заниматься спортом и не придерживаться правильного питания или диеты, а результат все равно будет. Главное — подойти к этому вопросу с арифметической точки зрения. Вот главные цифры, которые стоит запомнить:

Три часа до сна — время последнего приема пищи. Желудок должен отдохнуть.

Пять приемов пищи в день — это норма для человека, который занимается спортом. Из них два перекуса, например, фрукты (250 граммов) + горький шоколад (20 граммов) или творог (100 граммов) + сухофрукты с орехами (30 граммов). Можно побаловать себя мороженным, арахисовой пастой, йогуртом.

Двадцать минут — минимальная длительность каждой трапезы. Специалисты советуют есть медленно, ведь если еда быстро попала в желудок, организм не успевает подать сигнал мозгу о насыщении. Поэтому целая тарелка картофеля с мясом может показаться недостаточно сытной, вам захочется добавки.

Пятьдесят граммов любой сладости или вредности каждый день не скажутся ни на фигуре, ни на здоровье. Так что пирожные и тортики вовсе не под запретом. Все хорошо, что в меру.

Шестьдесят граммов жира растительного и животного происхождения нужно нашему организму каждый день для нормальной работы всех органов. Получить их можно из субпродуктов, молочных продуктов, растительного и сливочного масла, авокадо.

Двести граммов овощей нужно употреблять во время каждого основного приема пищи. С ними можно есть и рыбу, и телятину, и спагетти, и пельмени — все, что вы пожелаете.

А вот от фастфуда и газировки лучше отказаться, даже если вы активно занимаетесь спортом, так как эти продукты довольны вредны для нашего организма.