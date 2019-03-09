Почему полезно ходит босиком

Раньше сельские дети только и ходили босиком, не задумываясь о пользе. Однако, этот простой способ помогал защищать от простуды и других болезней. Давайте вместе разберемся, почему так полезно ходить босиком.

В древнекитайской медицине доказано, что ходьба босыми ногами по неровной и шершавой поверхности стимулирует определенные точки на стопах. Подобный эффект получается при акупунктуре и при японском лечебном массаже шиацу. Массаж влияет на состояние многих органов и систем организма.

После некоторых исследований эксперты заявили, если ходить босиком по полчаса в день, то человек будет чувствовать себя намного лучше. Отмечается, что больший эффект будет, если ходить по булыжникам. От этого ежедневного ритуала у людей нормализуется обмен веществ, увеличивается подвижность и снижается кровяное давление.

Существует мнение, что подобная терапия будет больше полезна людям, которым уже исполнилось 60 лет. Для того, чтобы получить максимальный эффект от подобной терапии, советуют минимум четыре месяца ходить босиком каждый день по 30 минут.

Но не стоит сильно полагаться на избавление от всех болезней при ходьбе босиком. Важно помнить, что самая большая польза от хождения босиком — профилактика и лечение плоскостопия, таким образом улучшается кровоснабжение и укрепляются связки.