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Популярная детская косметика оказалась опасной для здоровья 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration (FDA) предупредило потребителей, что косметика фирмы Claire’s содержит асбест. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте ведомства во вторник, 5 марта.
Данные о том, что в косметике Claire’s, а также в некоторых средствах еще одного бренда Justice содержатся вредные элементы, FDA получило еще в 2017 году от сторонних лабораторий. Тогда обе компании добровольно изъяли из своего ассортимента по девять наименований продукции.
После этого FDA запустило собственную экспертизу, результаты которой появились в конце февраля 2019 года. Опасное вещество обнаружили в трех продуктах Claire’s: в пудре, тенях для век и палетке для контуринга.
Сотрудники FDA призвали Claire’s снять с продажи указанные средства, однако получили отказ. По заявлению Claire’s, ведомство не имеет полномочий предъявлять таких требований, а средства, содержащие асбест, уже изъяты из ассортимента.
Claire’s — крупный бренд украшений, аксессуаров и косметичеких средств, основанный в 1951 году в Иллинойсе. Основные покупатели бренда — дети, подростки и молодые женщины. 3469 магазинов сети работают в 36 странах мира.
В октябре 2018 года полиция Лос-Анджелеса конфисковала из магазинов поддельные косметические средства, в составе которых были найдены биологические отходы животных. «Фекалии смешивали с продукцией, которая изготавливалась в гараже или в ванной», — рассказал сотрудник полиции.
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