Почему нельзя сочетать молочные продукты и крахмал

Суть не в том, что вы едите, а в том, что вы сочетаете.

Вы знаете, что определенные продукты питания могут привести к вздутию живота, например, слишком соленая пища и газированные напитки. Но оказывается, что определенные комбинации продуктов оказывают аналогичный эффект.

Молочные продукты + крахмал

Да, пицца попадет в эту категорию. И рогалики со сливочным сыром. Молочные продукты уже требуют времени для переваривания. Затем, когда вы добавляете крахмал, это занимает еще больше времени, и это проблема, потому что крахмал начинает бродить, когда он слишком долго сидит в вашем пищеварительном тракте. И брожение вызывает газообразное и болезненное вздутие живота.

Более безопасный подход? Пропустите хлеб, и вместо этого возьмите молоко с горькой зеленью (например, капустой, рукколой и эндивой). Горькая пища заставляет вас вырабатывать желчь и помогает вам переваривать жиры намного лучше, чем крахмал. Попробуйте выбрать органические овечьи или козьи сыры, которые не были гомогенизированы или пастеризованы, поскольку это самый простой вид сыра для переваривания.

Фрукты + белок или крахмал

Фрукты содержат простые сахара, которые требуют очень мало времени для переваривания, то есть они не останутся в вашем желудке очень долго, по крайней мере, при нормальных обстоятельствах. Но когда вы едите их с белком, к примеру, с яйцами, или вы едите их сразу после приема пищи, на десерт, это не так. Что будет: фруктовый сахар останется слишком долго в вашем желудке, пока не растворится белок, и результатом будет очень пузыристый, раздутый желудок.

Чтобы этого избежать, вы можете либо съесть чистые фрукты, либо подождать и съесть их спустя как минимум час после вашего основного приема пищи. Таким образом, ваша другая пища будет иметь возможность перевариться, и фрукты смогут пройти через вашу пищеварительную систему в своей обычной быстроте.

Белок + белок

Плохая новость, если салат из курицы с черными бобами — это ваша любимая еда. Белок требует много энергии для переваривания. Так что в целом, белково-белковые комбинации не являются хорошей идеей, потому что они требуют больше энергии для переваривания. Перевод: пройдет слишком много времени, прежде чем переварится пища, и все это время ваш живот будет вздут. Выбирайте только один основной белок на один прием пищи, как хороший кусочек рыбы с вареными овощами и хлебом или яйца поверх салата из капусты. Зеленые и некрахмальные овощи хорошо справляются со всем, поэтому вы действительно не можете ошибиться с ними.