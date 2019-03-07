Как избежать колливубла на публике

Колливубл может настигнуть вас в любой момент и в самой неподходящей ситуации. Многие люди страдают от колливубла годами, но можно легко избавиться от него и перестать попадать в неловкие ситуации, если следовать некоторым простым советам.

Что такое колливубл? Это урчание в животе, которое чаще всего возникает от голода.

Если урчание в животе не происходит слишком часто, то его существование абсолютно нормально, так как работа пищеварительной системы может иногда сопровождаться различными звуками. Однако подобные ситуации часто вызывают чувство неловкости, которого хочется избежать.

Перекусите

Чаще всего урчание в животе вызвано обычным чувством голода, поэтому перекус может помочь. Просто берите с собой фрукты или снеки, и старайтесь не устраивать важных встреч на голодный желудок, ведь он может заурчать в самый ответственный момент.

Выпейте воды

Если выпить после перекуса немного воды, это поможет эффективнее избавиться от урчания. Однако не следует пить слишком много, так как прохождение большого количества воды через кишечник и ее движение внутри может вызвать появление дополнительных звуков.

Старайтесь питаться правильно

Один из способов поддерживать здоровье кишечника — употреблять пробиотики, которые в большом количестве содержатся, например, в кислой капусте, йогурте, непастеризованном сыре, кефире и т.д. Употребление пробиотиков поможет улучшить работу кишечника, а значит, и избавиться от лишних звуков. Также нужно употреблять пищевые волокна, которые способствуют продвижению пищи по пищеварительному тракту. Источники пищевых волокон — это, например, продукты из цельных зерен, зеленые листовые и другие овощи. Употребляйте меньше кофеина и алкоголя.

Ешьте небольшими порциями

Когда вы сразу съедаете большую порцию пищи, ваш желудок перегружается, и это вредит ему. Поэтому лучше съедайте несколько более мелких порций на протяжении дня, так желудку и вам будет гораздо легче.

Выбирайте продукты

Иногда урчание в животе может быть признаком раздраженности желудка или пищевой аллергии, которая часто бывает, например, на молочные продукты или клейковину. Попробуйте исключать продукты, на которые у вас падают подозрения, из своего рациона, и вы поймете, реагирует ли ваш желудок на какой-либо из них.

Среди других советов по улучшению работы кишечника — отказ от жвачки, более медленное пережевывание пищи, отказ от газированных напитков, курения, визит к врачу.