Что можно лечить бобровой струей

Народная медицина своим богатством не уступает народной фантазии. Чем только не пробовали лечиться народы мира, некоторые из этих средств используются до сих пор, например, бобровая струя. Разбираемся, что это за средство и как оно работает.

Бобровая струя, или кастореум, — это секрет прианальных желез, которые есть у самцов и самок бобра и используются в том числе для того, чтобы метить свою территорию. Раньше их добычей занимались охотники, железы извлекали, сушили и уже из засушенных желез готовились различные препараты. Сейчас охота на бобров запрещена, эти животные выращиваются на специальных зверофермах, шкурки идут на мех, а ценные железы — на изготовление различных препаратов: настоек, экстрактов, мазей и кремов. Сообщается также, что добывать струю бобра научились гуманным способом, не лишая животное жизни.

Препараты бобровой струи могут применяться при снижении иммунитета, для восстановления циркуляции крови, улучшения умственных и физических способностях. Также в народной медицине бобровая струя используется в лечении заболеваний мочеполовой сферы. В самых смелых описаниях полезных свойств бобровый струи ее называют природным антибиотиком. Однако широкомасштабных медицинских исследований не проводилось и научных подтверждений нет.

Официальная медицина признает бобровую струю как адаптоген, то есть средство, способное повышать неспецифическую сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. К адаптогенам также относятся родиола розовая, элеутерококк, женьшень, облепиха, имбирь.

Строгие противопоказания

Возраст до 12 лет

Венерические заболевания

Нарушения работы гормональной системы

Заболевания надпочечников

Гипертония

Бессонница

Беременность

В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать любые препараты бобровой струи.