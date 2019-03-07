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Женщинам потребовали предоставить выходные в критические дни 

Ura.Ru 1 час назад
Психолог и телеведущий Павел Раков предложил мэру Москвы Сергею Собянину предоставить женщинам ежемесячные дополнительные выходные. Необходимость он объяснил «физиологией».
В своем обращении столичному мэру Раков отметил, что женщины каждый месяц «сталкиваются с деликатной особенностью организма». По его словам, «менструация может вызывать ряд болезненных симптомов, схожих по ощущениям с отравлением или простудой». Поэтому телеведущий предложил предоставить женщинам в эти дни дополнительный выходной. «Государство проявит заботу о слабом поле, что положительно скажется на отношениях между полами, укреплении семьи и повышении рождаемости», — завершил письмо психолог.
В беседе с «URA.RU» Раков пояснил свою инициативу заботой о самой женщине и рабочем коллективе. «Работоспособность женщин в эти дни почти равна нулю, это создает негативную атмосферу в коллективе», — сказал он. «Если удастся выбить хотя бы один день, будет здорово. Оформить этот выходной можно будет на основании медицинской справки, например», — добавил телеведущий.
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