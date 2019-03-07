Кофейная наркомания довела 30‐летнюю китаянку до сломанных ребер

Чашка хорошего кофе бодрит по утрам. Но чрезмерное употребление этого напитка может привести к проблемам со здоровьем. И дело не только во влиянии кофеина на сердце и сосуды. Могут появиться проблемы с костями.

Менеджер из китайской компании Хань Сяо заработала остеопороз после ежедневного употребления 10 чашек кофе. Как сообщило издание Wenxue City, после того, как женщина простудилась, то во время приступа кашля сломала себе три ребра.

Сначала она не поняла, что с ней случилось и пыталась уснуть, но боль в груди не давала этого сделать. Утром она обратилась к врачу. Медик спросил о ее вредных привычках и сильно удивился, когда узнал, что с семи лет ее пациентка злоупотребляет кофе. Врач направил ее на анализ плотности костей. Результат исследования показал, что у женщины начался прогрессирующий остеопороз, который свойственен 60-летним людям.

Как пояснил врач, это не первый подобный случай в его практике. Он сообщил, что это заболевание стремительно молодеет, так как большинство граждан отказываются от спорта и употребляют большое количество кофе, газированных напитков и алкоголя. Все это приводит к вымыванию кальция из костей и они становятся хрупкими.

Эксперты посоветовали больше уделять внимания физическим нагрузкам, употреблять больше рыбы и морепродуктов, а также чаще проводить время на солнце для быстрого ускорения кальция.