5 причин, почему вы не худеете

Не всегда проблема потери веса связана с неправильным питанием. WomanHit.ru расскажет, что мешает обрести фигуру мечты

Вы едите строго по часам, давно исключили из рациона сладости и снеки, занимаетесь спортом, но вес уходит слишком медленно. Знакомо? Причин может быть несколько — опишем каждую из них и объясним, как действовать.

Слишком много тренировок

Здорово, когда спорт органично вписывается в ваш график и становится ежедневной потребностью. «Почему бы не заменить три тренировки на пять?» — думаете вы, желая быстрее добиться результата. Опытные тренеры не советуют заниматься в тренажерном зале каждый день, так как мышцам нужно восстанавливаться — во время тренировки на них образуются микроразрывы, которые должны зарасти, чтобы увеличить объем мышц. Более того, центральная система постоянно пребывает в состоянии стресса — выбрасывает в кровь гормоны, замедляющие обменные процесса, а соответственно, и похудение.

Достаточно одного-двух дней перерыва, чтобы восполнить запасы энергии. Новичкам советуем делать три силовых тренировки в неделю, более опытным можно увеличить до четырех. Чередуйте силовые и кардио тренировки, чтобы добиться больших результатов. Постепенно мышцы привыкают к нагрузке, поэтому важно время от времени менять программу и порядок тренировок.

Нехватка сна

Аналогично первому пункту, организм будет пребывать в состоянии стресса, если вы не высыпаетесь. Представьте, что испытывает тело, когда вы одновременно не соблюдаете режим сна и регулярно тренируетесь? Гормоны вроде адреналина гарантировано замедлять процесс похудения, желая лучшего для вас — мозг считает, что нужно во что бы то ни стало сохранить жировые запасы и энергию. Взрослому человеку нужно спать 7—8 часов в день — время сна можно делить. Поверьте, лучше лечь спать раньше и не просмотреть все новости в социальных сетях, чем быть усталым сразу же после пробуждения. Важно ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, даже в выходные, чтобы организм настроил биологические часы на определенный режим. Перед сном проветривайте комнату и закрывайте шторы — будете спать лучше.

Малый калораж

Действительно важно соблюдать диету, ведь она составляет 70% успеха в построении стройного тела. Однако ни в чем нельзя доходить до крайностей — нужно строго следить за потреблением дневной нормы жиров и белков. Жиры даже важнее, ведь они влияют на здоровье эндокринной и сердечно-сосудистой систем, одна из которых ответственна за выброс гормонов в кровь, а другая — за работу сердца и поступление питательных веществ к клеткам. Регулярно посещайте врача и сдавайте анализы, чтобы поверить уровень гормонов и содержание витаминов. При нехватке меняйте питание, добавляя продукты, богатые макро— и микроэлементами. Достигнув желаемого веса, постепенно повышайте калораж — по 50—100 килокалорий в неделю. Суточная норма потребления калорий для взрослой женщины — 1800—1900 килокалорий.

Недостаточная активность

Если вы, наоборот, мало занимаетесь спортом или не тренируетесь вообще, то вес будет потерять непросто. Развитый мышечный скелет сам по себе тратит много энергии на поддержание обменных процессов, следовательно, ускоряется метаболизм, выравнивается гормональный фон. Попробуйте изменить привычки — чаще гуляйте с друзьями, во время просмотра фильмов ходите по дорожке, заменяйте общественный транспорт на пешие прогулки.

Жалость к себе

Не зря психологи считают, что все проблемы идут из головы. Если вы решили преобразить форму, но не готовы к этому, то будете подсознательно препятствовать похудению: есть больше положенного, менее интенсивно тренироваться и мало времени уделять поддержанию тонуса кожи. Никто не обязывает вас худеть, когда вы довольны собой. Разберитесь с подсознательным блоком, прежде чем приступить к диете.