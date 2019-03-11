Хитрости, которые помогут похудеть быстрее

Эксперты рассказали, как совместить приятное с полезным во время диеты. Они дали несколько советов, которые на первый взгляд могут быть никак не связаны с диетой.

Эти действия помогут вам не только эффективнее похудеть, но и облегчат диету.

Расплачивайтесь наличными

Бесконтактная оплата поменяла наш образ жизни. Безусловно, вместе с ней стало легче расплачиваться. Покупки производятся не только легче, но и быстрее. Однако проблема неосознанного потребления только возросла. Дело в том, что во время подсчета наличных становится ясно, какие продукты купить, а от каких отказаться. Оплата банковской карты частично лишила нас такой возможности.

Ученые из Корнелльского университета обнаружили, что оплата наличными снижает ежемесячные расходы на нездоровую пищу на 23%. Люди с банкнотами в кармане тщательнее выбирают продукты в магазине.

Ешьте медленно и в тишине

Наверное, многие обращали внимание на то, что в ресторанах быстрого питания играет фоновая музыка. Одно из исследований показало, что когда люди едят под музыку, они делают это быстрее. Вдобавок ко всему прочему, их аппетит растет и они съедают больше, чем те, кто ест без фоновой музыки.

Постарайтесь есть в тишине и не заходить в рестораны быстрого питания.

Ешьте все, что хотите раз в месяц

Исследователи из Мичиганского университета утверждают, что увеличение потребления калорий на 30% в течение недели помогает сократить всплеск инсулина в будущем.

Эксперты советуют посвящать одну неделю в месяц поеданию ваших любимых продуктов. Так вы уменьшите риск срыва диеты в дальнейшем.

Пейте молоко

Ученые из Университета МакМастера в Канаде обнаружили, что люди, которые выпивали стакан молока после физических нагрузок, сбросили в два раза больше веса в течение 12 недель, чем те, кто употреблял энергетики.

Один стакан молока после похода в тренажерный зал может помочь достичь красивой фигуры.

Смотрите фильмы ужасов

Эксперты из Вестминстерского университета обнаружили, что во время просмотра фильмов ужасов можно потерять около 180 калорий.

Выброс адреналина способствует сжиганию калорий и уменьшению аппетита.