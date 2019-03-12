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Почему мы икаем и как быстро избавиться от икоты 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: Vostock Photo
Узнайте, почему у человека возникает икота, как от нее избавиться, а в каких случаях нужно обращаться к врачу.
Икота наступает всегда неожиданно и может доставлять дискомфорт в течение продолжительного времени. Какими только способами не предлагают ее прогнать: попить воды, задержать дыхание, наклониться, а то и произнести вслух всем известную считалочку «икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого». Но на самом деле никакие заговоры в этом деле не помогут, ведь икота — процесс физиологический, и избавиться от нее при помощи магии не получится.
Виктория Геннадьевна Гриськова, терапевт, диетолог, гастроэнтеролог сервиса «Онлайн Доктор», рассказала «Летидору», что такое икота, почему она начинается, как с ней можно справиться самостоятельно и в каких ситуациях необходимо ехать к врачу.

Что такое икота

Икота — это повторяющийся сильный короткий вдох, происходящий в момент резкого сужения голосовой щели.
Это безусловный врожденный рефлекс.
Он проявляется, когда начинается серия сокращений диафрагмы в ответ на раздражение с одновременным спазмом гортани.
Во время икоты происходит очень быстрое сокращение мышц и одновременно закрытие голосовой щели, воздух отсутствует и не попадает в бронхиальные пути, за счёт этого происходит характерный сдавленный вздох. Икота возникает, когда нервный импульс проходит по рефлекторной дуге сначала к межреберным мышцам и диафрагме, заставляя их сокращаться, затем от диафрагмы через блуждающий нерв к мозгу, далее обратно к блуждающему нерву, диафрагмальному нерву и мышцам диафрагмы.

Виды икоты и ее причины

Существует два вида икоты — физиологическая и патологическая.
Физиологическая икота характеризуется кратковременными сокращениями диафрагмы (10-20 минут), которые проходят самостоятельно.
Она может возникать из-за:
  • термического раздражения пищевода (например, при употреблении в пищу очень холодной или горячей еды);
  • из-за механического раздражения пищевода (например, при проглатывании крупных кусков еды);
  • неудобного положения тела;
  • стресса;
  • смеха.
Патологическая икота характеризуется долгой продолжительностью (может не прекращаться в течение нескольких дней). Она бывает центрального происхождения, когда у человека есть болезни спинного или головного мозга, например, поражения центральной нервной системы.
Патологическая икота встречается при:
  • психических расстройствах;
  • повреждениях периферической нервной системы (когда повреждается сам диафрагмальный нерв);
  • заболеваниях желудка;
  • паразитарных инфекциях;
  • токсических поражениях;
  • почечной недостаточности (когда в крови накапливается большое количество токсинов, так как почти не справляются и не могут их выводить).
Затяжная (патологическая) икота продолжительностью 1-2 дня может угрожать жизни.
Как говорилось выше, при икании происходит смыканием голосовой щели, воздух не может поступать в легкие и происходит кратковременный недостаток кислорода. Когда человек икает на протяжении нескольких дней, у него может развиваться гипоксия.
Поэтому при длительной икоте необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Как избавиться от икоты

Самостоятельно избавиться от физиологической (кратковременной) икоты можно с помощью следующих методов:
Надавить на основание языка двумя пальцами. За счет этого действия происходит сокращение стенок пищевода и тут же блокируется спазм диафрагмы.
Высунуть максимально сильно язык из рта и в таком положении задержаться на несколько секунд.
Сделать вдох полной грудью, затем сделать выдох в герметичный мешочек, следующий вдох сделать уже из мешочка.
Выпить воды.
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