Запад решил защитить женщин от обрезания

"Это варварский обычай и серьезное преступление", — заявила судья, впервые в истории Великобритании приговорившая к 11 годам заключения женщину, чья маленькая дочка подверглась обрезанию. Калечащие операции на женских половых органах делают в десятках стран мира. Последствия для здоровья зачастую печальные — от инфекций до бесплодия.

Суд вступился за ребенка

Летом 2017-го в больницу Лондона поступила трехлетняя девочка с травмами половых органов. Родители сказали, что ребенок упал, доставая печенье, и ударился о край кухонной мебели, однако врачи поняли, что ей сделали так называемое женское обрезание — крайне болезненную процедуру удаления гениталий, и заявили в полицию.

На днях суд приговорил 37-летнюю мать девочки, родом из Уганды, к 11 годам заключения. Как пишет газета "Гардиан" , это беспрецедентный для Великобритании вердикт. Три дела по аналогичным обвинениям ранее закончились оправдательными решениями.

По подсчетам ученых из Лондонского городского университета, по состоянию на 2011 год в стране проживали примерно 137 тысяч обрезанных женщин и девочек. Они прибыли с семьями из стран, где сохранился этот обычай. Например, в Сомали он распространен почти повсеместно.

Тяжелые травмы, серьезные последствия

Женское обрезание заключается в полном или частичном удалении гениталий, пирсинге, шрамировании, прокалывании, прижигании.

Наиболее калечащий вариант — полное удаление клитора, внутренних и отчасти внешних половых губ, сшивание вагины, при котором оставляют лишь небольшое отверстие для прохождения мочи и менструальной крови. Эту процедуру называют "фараоново обрезание", хотя прямых фактов, что его практиковали в Древнем Египте, нет.

По данным Национального центра по проблеме женского обрезания Великобритании, эта манипуляция влечет негативные последствия для здоровья. Ее часто проводят в нестерильных условиях, подручными инструментами, в качестве кровеостанавливающего средства используют травки, пепел, навоз. В результате возникает сепсис, заносятся инфекции, есть риск передачи ВИЧ, вирусных гепатитов, столбняка.

Женские гениталии содержат большое количество кровеносных сосудов и нервных окончаний. Даже небольшие царапины вызывают сильную боль и воспаления. Бывают и переломы, поскольку во время процедуры, которую, как правило, делают без обезболивания, девочку удерживают. Есть риск сильных кровотечений и даже гибели ребенка.

Обрезание делают в возрасте от нескольких недель до 14 лет. Перенесшие его в младенчестве могут ничего не помнить и не догадываться о последствиях, пока не станут взрослыми. Подросток же испытывает физический и эмоциональный шок.

Женское обрезание служит причиной болезненного полового акта и отсутствия сексуального удовлетворения. Во время процедуры может быть поврежден мочеиспускательный канал, что приводит к болям, недержанию, инфекциям. Во время родов шрамы на половых органах вызывают дополнительные страдания. У обрезанных женщин часты молочницы, циститы, свищи, тревога и депрессии, приливы.

Нет органов — нет проблемы

О женском обрезании известно с пятого века до нашей эры. Согласно Геродоту, его практиковали финикийцы, хетты, эфиопы. Греческий папирус 163 года до нашей эры, хранящийся в Британском музее, упоминает об этом ритуале в Египте.

В 1825 году в журнале "Ланцет" хирург из Германии сообщил о лечении избыточной мастурбации и нимфомании с помощью клиторидэктомии — удаления клитора. К середине XIX века эту операцию практиковали уже во Франции и Англии. Считалось, что таким образом можно излечить сексуальные отклонения и вызванные ими расстройства психики.

Однако этот метод не нашел поддержки в медицинском сообществе. Из-за него английский гинеколог Исаак Бейкер Браун, автор книги "Об излечимости некоторых форм психоза, эпилепсии, каталепсии и истерии у женщин", вышедшей в 1866 году, был подвергнут остракизму.

Дольше всех клиторидэктомию практиковали в лечебных целях в США. Последний случай зафиксирован в 1927 году. Сейчас различные формы женского обрезания как пережиток существуют в традиционных обществах в Африке, на Среднем Востоке, в Азии. В прошлом эта практика имела место у некоторых этнических групп в Австралии, на западе Мексики, в Перу и Бразилии — как часть обряда инициации, который призван сделать из ребенка женщину.

В этом же ряду стоит калечащая процедура разглаживания груди, когда девочке-подростку в течение долгого времени утягивают или прессуют молочные железы, чтобы они перестали развиваться. Это также приводит к тяжелым травмам и последствиям для здоровья, трудностям при вскармливании младенца.

Западная общественность обратила внимание на проблему в 1980-е на волне эмиграции в Европу и Северную Америку молодых семей и студентов из стран, где сохранилось женское обрезание. По данным ВОЗ на 2018 год, в мире насчитывается примерно двести миллионов девочек и женщин, подвергшихся этой практике.

Древний пережиток против модернизации

Медики однозначно сходятся в том, что калечащие операции на женских половых органах вредны для здоровья, никакой пользы они не несут.

Ученые из Университета Буффало (США) летом 1990 года провели опрос 12 сомалиек, ожидавших иммиграции в Канаду. Половина из них прошла через "фараоново обрезание" и сшивание вагины. Некоторые рассказали о сильных кровотечениях после процедуры, связывании ног на несколько дней, чтобы образовался шрам, о болезненных месячных и мочеиспускании, лечении инфекций.

Как отмечают ученые, обрезание вызывает практически универсальное осложнение — болезненный половой акт, или диспареунию. Среди опрошенных в Судане изуродованных таким образом женщин многие не имели понятия об оргазме. Они полагали, что служат только удовлетворению мужа. Между тем у мужчин может наступать временная импотенция из-за невозможности полноценной половой жизни, у обрезанных женщин снижено либидо. Медицина не в силах восстановить чувствительность оскопленных половых органов.

Борьба с калечащим женским обрезанием идет во всем мире, но прогресс незначителен. Законодательные запреты в странах, где его практикуют традиционно, не работают. Молодые семьи сами все чаще от него отказываются или заменяют чисто показательной процедурой. Среди детей эмигрантов в Европе практически никто его не делает.

В Италии, Голландии и США предпринимали попытки медикализации женского обрезания, то есть переноса его в частные клиники, чтобы снизить вред и вывести из подполья. Но все они жестко пресекались общественностью. В 2010 году Американская академия педиатрии выпустила заявление, где одобряла "ритуальный порез" в качестве суррогатного метода. Но спустя месяц отозвала его под давлением активистов.