Запад решил защитить женщин от обрезания 

"Это варварский обычай и серьезное преступление", — заявила судья, впервые в истории Великобритании приговорившая к 11 годам заключения женщину, чья маленькая дочка подверглась обрезанию. Калечащие операции на женских половых органах делают в десятках стран мира. Последствия для здоровья зачастую печальные — от инфекций до бесплодия.
Суд вступился за ребенка
Летом 2017-го в больницу Лондона поступила трехлетняя девочка с травмами половых органов. Родители сказали, что ребенок упал, доставая печенье, и ударился о край кухонной мебели, однако врачи поняли, что ей сделали так называемое женское обрезание — крайне болезненную процедуру удаления гениталий, и заявили в полицию.
На днях суд приговорил 37-летнюю мать девочки, родом из Уганды, к 11 годам заключения. Как пишет газета "Гардиан", это беспрецедентный для Великобритании вердикт. Три дела по аналогичным обвинениям ранее закончились оправдательными решениями.
По подсчетам ученых из Лондонского городского университета, по состоянию на 2011 год в стране проживали примерно 137 тысяч обрезанных женщин и девочек. Они прибыли с семьями из стран, где сохранился этот обычай. Например, в Сомали он распространен почти повсеместно.
Тяжелые травмы, серьезные последствия
Женское обрезание заключается в полном или частичном удалении гениталий, пирсинге, шрамировании, прокалывании, прижигании.
Наиболее калечащий вариант — полное удаление клитора, внутренних и отчасти внешних половых губ, сшивание вагины, при котором оставляют лишь небольшое отверстие для прохождения мочи и менструальной крови. Эту процедуру называют "фараоново обрезание", хотя прямых фактов, что его практиковали в Древнем Египте, нет.
По данным Национального центра по проблеме женского обрезания Великобритании, эта манипуляция влечет негативные последствия для здоровья. Ее часто проводят в нестерильных условиях, подручными инструментами, в качестве кровеостанавливающего средства используют травки, пепел, навоз. В результате возникает сепсис, заносятся инфекции, есть риск передачи ВИЧ, вирусных гепатитов, столбняка.
Женские гениталии содержат большое количество кровеносных сосудов и нервных окончаний. Даже небольшие царапины вызывают сильную боль и воспаления. Бывают и переломы, поскольку во время процедуры, которую, как правило, делают без обезболивания, девочку удерживают. Есть риск сильных кровотечений и даже гибели ребенка.
Обрезание делают в возрасте от нескольких недель до 14 лет. Перенесшие его в младенчестве могут ничего не помнить и не догадываться о последствиях, пока не станут взрослыми. Подросток же испытывает физический и эмоциональный шок.
Женское обрезание служит причиной болезненного полового акта и отсутствия сексуального удовлетворения. Во время процедуры может быть поврежден мочеиспускательный канал, что приводит к болям, недержанию, инфекциям. Во время родов шрамы на половых органах вызывают дополнительные страдания. У обрезанных женщин часты молочницы, циститы, свищи, тревога и депрессии, приливы.
Нет органов — нет проблемы
О женском обрезании известно с пятого века до нашей эры. Согласно Геродоту, его практиковали финикийцы, хетты, эфиопы. Греческий папирус 163 года до нашей эры, хранящийся в Британском музее, упоминает об этом ритуале в Египте.
В 1825 году в журнале "Ланцет" хирург из Германии сообщил о лечении избыточной мастурбации и нимфомании с помощью клиторидэктомии — удаления клитора. К середине XIX века эту операцию практиковали уже во Франции и Англии. Считалось, что таким образом можно излечить сексуальные отклонения и вызванные ими расстройства психики.
Однако этот метод не нашел поддержки в медицинском сообществе. Из-за него английский гинеколог Исаак Бейкер Браун, автор книги "Об излечимости некоторых форм психоза, эпилепсии, каталепсии и истерии у женщин", вышедшей в 1866 году, был подвергнут остракизму.
Дольше всех клиторидэктомию практиковали в лечебных целях в США. Последний случай зафиксирован в 1927 году. Сейчас различные формы женского обрезания как пережиток существуют в традиционных обществах в Африке, на Среднем Востоке, в Азии. В прошлом эта практика имела место у некоторых этнических групп в Австралии, на западе Мексики, в Перу и Бразилии — как часть обряда инициации, который призван сделать из ребенка женщину.
В этом же ряду стоит калечащая процедура разглаживания груди, когда девочке-подростку в течение долгого времени утягивают или прессуют молочные железы, чтобы они перестали развиваться. Это также приводит к тяжелым травмам и последствиям для здоровья, трудностям при вскармливании младенца.
Западная общественность обратила внимание на проблему в 1980-е на волне эмиграции в Европу и Северную Америку молодых семей и студентов из стран, где сохранилось женское обрезание. По данным ВОЗ на 2018 год, в мире насчитывается примерно двести миллионов девочек и женщин, подвергшихся этой практике.
Древний пережиток против модернизации
Медики однозначно сходятся в том, что калечащие операции на женских половых органах вредны для здоровья, никакой пользы они не несут.
Ученые из Университета Буффало (США) летом 1990 года провели опрос 12 сомалиек, ожидавших иммиграции в Канаду. Половина из них прошла через "фараоново обрезание" и сшивание вагины. Некоторые рассказали о сильных кровотечениях после процедуры, связывании ног на несколько дней, чтобы образовался шрам, о болезненных месячных и мочеиспускании, лечении инфекций.
Как отмечают ученые, обрезание вызывает практически универсальное осложнение — болезненный половой акт, или диспареунию. Среди опрошенных в Судане изуродованных таким образом женщин многие не имели понятия об оргазме. Они полагали, что служат только удовлетворению мужа. Между тем у мужчин может наступать временная импотенция из-за невозможности полноценной половой жизни, у обрезанных женщин снижено либидо. Медицина не в силах восстановить чувствительность оскопленных половых органов.
Борьба с калечащим женским обрезанием идет во всем мире, но прогресс незначителен. Законодательные запреты в странах, где его практикуют традиционно, не работают. Молодые семьи сами все чаще от него отказываются или заменяют чисто показательной процедурой. Среди детей эмигрантов в Европе практически никто его не делает.
В Италии, Голландии и США предпринимали попытки медикализации женского обрезания, то есть переноса его в частные клиники, чтобы снизить вред и вывести из подполья. Но все они жестко пресекались общественностью. В 2010 году Американская академия педиатрии выпустила заявление, где одобряла "ритуальный порез" в качестве суррогатного метода. Но спустя месяц отозвала его под давлением активистов.
В декабре прошлого года резонансным стало сообщение о том, что одна из коммерческих клиник в Москве предоставляет услугу клиторидэктомии "по религиозным или ритуальным мотивам". Позже информация подтвердилась. Росздравнадзор вынес фирме предписание устранить нарушение, а результаты проверки направил в Следственный комитет.