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Ученые рассказали, как брак влияет на здоровье 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые установили, как вступление в брак влияет на мужское и женское здоровье. Существуют как положительные, так и отрицательные аспекты.
Исследования врачей сообщают, что после замужества женщины меньше реагируют на стрессовые ситуации. Они реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Несмотря на это, женщины чаще испытывают раздражение и тревожность в браке. Если она старше мужчины, то это может сократить продолжительность ее жизни.
Мужчинам в этом плане повезло больше. Для них брак продлевает жизнь как минимум на семь лет. Из отрицательных аспектов ученые указывают на набор веса это может отрицательно сказаться на работе сердца. Из-за семейных ссор у мужчин могут возникать перепады давления. Это тоже может быть причиной некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Здоровье
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