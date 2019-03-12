Ученые рассказали, как брак влияет на здоровье

Ученые установили, как вступление в брак влияет на мужское и женское здоровье. Существуют как положительные, так и отрицательные аспекты.

Исследования врачей сообщают, что после замужества женщины меньше реагируют на стрессовые ситуации. Они реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на это, женщины чаще испытывают раздражение и тревожность в браке. Если она старше мужчины, то это может сократить продолжительность ее жизни.

Мужчинам в этом плане повезло больше. Для них брак продлевает жизнь как минимум на семь лет. Из отрицательных аспектов ученые указывают на набор веса — это может отрицательно сказаться на работе сердца. Из-за семейных ссор у мужчин могут возникать перепады давления. Это тоже может быть причиной некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы.