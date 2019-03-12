Как вставать с первого будильника

По статистике, 9 из 10 людей, которым нужно вставать рано утром, используют фразу «еще 5 минут». Шутка, никакой статистики, конечно, нет, но ведь мало у кого получается встать со звонком будильника.

Есть несколько способов, которые помогут вырвать тебя из цепких лап теплой кровати и позволят тебе прийти на работу или учебу вовремя.

1. Морально настрой себя на легкий подъем с вечера

Можно не верить в эзотерику и гороскопы, но психология все-таки наука, и она советует тебе заниматься самовнушением. Нет, не в прямом смысле этого слова, конечно. Дело в том, что, ожидая тяжелый подъем с утра, ты, скорее всего, это и получишь. Но если программировать себя на легкий подъем с первого будильника и заниматься таким самовнушением постоянно — организм будет вести себя вполне адекватно и в 6 утра. Если утром тебя ждет выполнение какого-то нудного, но важного дела, попробуй замотивировать себя на ранний подъем тем, что, как только ты разберешься с этой задачей, у тебя впереди будет целый день для воплощения своих идей и второстепенных целей.

2. Не ешь на ночь и ночью

С полным желудком достаточно сложно заснуть. Дело в том, что в состоянии покоя мышцы не работают и обменные процессы не перерабатывают пищу в энергию. Кроме того, если организм насыщен глюкозой в ночное время, когда она не обрабатывается, ты рискуешь подхватить бессонницу. Еще один минус идеи кушать по ночам — это вред, который ты можешь нанести своей пищеварительной системе. Ведь пища, которую ты любезно закинешь в желудок, не будет переварена во время сна. Да, от этого мало приятного. Особенно по утрам, когда ты чувствуешь себя максимально выжатым и уже уставшим, хотя день только начинается. Однако если ты ну никак не можешь унять свой голодный желудок, диетологи советуют сдаться и устроить себе легкий перекус. На этот случай в холодильнике должен быть обезжиренный творог, вареное яйцо или пачка молока. Последнее, кстати, может помочь тебе быстрее уснуть. Но если в твой ночной перекус войдут мучные продукты, каши на молоке, фрукты и овощи, а также картофель и копчености — забудь о бодром подъеме с утра.

3. Прививай привычку вкусно завтракать

Ради этого можно и встать вовремя, и променять теплую кровать на холодильник. Голодный желудок не упустит возможности набить себя до отвала. Так что следи за тем, чтобы у тебя был не однообразный завтрак по типу «чай с печенькой» или заварная овсянка. Завтрак — это первая и, наверное, самая главная доза энергии, которую ты получаешь с самого утра. Тут не прокатят заварные супы, каши быстрого приготовления, полуфабрикаты или пирожок, купленный по дороге на работу. Ты можешь вставать на 15 минут раньше, но успевать готовить себе действительно вкусный и полезный завтрак, включая в меню свежие овощи или свежесваренные крупы на молоке. А может, где-то в холодильнике совершенно случайно притаится кусочек пирожного к чаю для тех моментов, когда вставать ну совсем неохота.

4. Спи в полной тишине и темноте

Даже если ты можешь заснуть при включенном свете или работающей за окнами стереосистеме, это еще не значит, что твой сон обеспечит тебя энергией на весь день грядущий. Скорее всего, после такого сомнительного времяпрепровождения ты не выспишься и, более того, проснешься в разбитом состоянии. Старайся оградить себя от лишних шумов или света. Даже маленький источник света вроде горящей кнопки телевизора или фонаря за зашторенным окном может усложнить процесс засыпания. Ну а тем, кто особенно восприимчив к таким отвлекающим факторам, мы искренне советуем не скупиться и приобрести маску для сна и беруши.

5. Не пей кофе после 4 дня

Этот пункт подходит далеко не каждому. Дело в том, что кофе бодрит только тех, кто не принимает его постоянно. То есть если ты выпиваешь чашку кофе стабильно каждый день, то ты вряд ли испортишь себе сон вечерней порцией. Также есть люди, которых, напротив, клонит в сон от кофеина. Ну а если кофе ты пьешь редко и он действительно дает тебе энергетический пинок под зад, то лучше воздержись от его употребления. И советуем тебе исключить этот напиток из своего меню уже после 4 часов дня.