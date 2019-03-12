Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В каких позах нельзя спать 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
Крепкий сон — источник здоровья. Однако не все позы сна одинаково полезны. Некоторые могут принести серьезный вред здоровью.

На животе

Самая нездоровая поза для сна. Особенно это касается людей старше 45 лет. Она гарантирует боли в позвоночнике и в шее, ранние и глубокие морщины на лице, и сильное давление на внутренние органы. Это чревато инсультом и расстройствами интимной сферы.

В сидячем положении

Такая поза причиняет вред межпозвоночным дискам и также приносит неприятные ощущения в шейном отделе. Кроме того, она может спровоцировать отеки.

В позе эмбриона

В такой позе особенно любят спать женщины, она ассоциируется с защищенностью плода в утробе матери. Но такая поза вызывает раннее провисание груди, давление на легкие и диафрагму. Кроме того, страдает скрученный позвоночник и согнутая шея.

На боку

Эта популярная поза также имеет свои издержки. Сон на правом боку может провоцировать изжогу, на левом — ночные кошмары. Легкие, печень и желудок получают чрезмерную нагрузку. Поэтому лучше чаще переворачиваться.

На спине

Эта поза считается практически идеальной для здорового сна. Она равно распределяет нагрузку на позвоночник, способствует упругости груди, является отличной профилактикой морщин. Но есть и минус — храп.
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнурок и полиэтилен: что берут женщины в роддом
Как вставать с первого будильника
Новые секс-символы Голливуда и подиумов1
Ученые рассказали, как брак влияет на здоровье
7 самых «несчастливых» профессий
Видео
Рамблер/гороскоп на 12 марта
Психология
Глюк’oZa шокировала откровенным танцем
Звёзды
Cтареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
Звёзды
Знаменитости, посмеявшиеся над папарации
Звёзды
Звезды, пострадавшие от врачебных ошибок
Звёзды Здоровье
Эксперты — о том, как опознать родителей-садистов
Дети
Звездные пары, прожившие вместе больше 50 лет
Звёзды Любовь
Пьеха призналась, что дралась с мужем
Звёзды
Ирина Безрукова вспомнила о погибшем сыне
Звёзды Дети
За наследство Осина схлестнутся жена и продюсер
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение