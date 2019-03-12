В каких позах нельзя спать

Крепкий сон — источник здоровья. Однако не все позы сна одинаково полезны. Некоторые могут принести серьезный вред здоровью.

На животе

Самая нездоровая поза для сна. Особенно это касается людей старше 45 лет. Она гарантирует боли в позвоночнике и в шее, ранние и глубокие морщины на лице, и сильное давление на внутренние органы. Это чревато инсультом и расстройствами интимной сферы.

В сидячем положении

Такая поза причиняет вред межпозвоночным дискам и также приносит неприятные ощущения в шейном отделе. Кроме того, она может спровоцировать отеки.

В позе эмбриона

В такой позе особенно любят спать женщины, она ассоциируется с защищенностью плода в утробе матери. Но такая поза вызывает раннее провисание груди, давление на легкие и диафрагму. Кроме того, страдает скрученный позвоночник и согнутая шея.

На боку

Эта популярная поза также имеет свои издержки. Сон на правом боку может провоцировать изжогу, на левом — ночные кошмары. Легкие, печень и желудок получают чрезмерную нагрузку. Поэтому лучше чаще переворачиваться.

На спине

Эта поза считается практически идеальной для здорового сна. Она равно распределяет нагрузку на позвоночник, способствует упругости груди, является отличной профилактикой морщин. Но есть и минус — храп.