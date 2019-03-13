В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Имбирь — не просто верный напарник васаби в любимом суши-сете, но и отличное средство от ряда недугов. У этого корня действительно внушительный список достоинств — и вкус, и аромат, и отличный набор важных для здоровья веществ, потому ему приписываются примерно все полезные свойства, какие только подскажет воображение. Выясняем, какие из них подкреплены наукой.

Считается отличным иммуномодулятором

Одно из самых известных достоинств имбиря, доказанное учеными, — его противовоспалительные и отхаркивающие свойства. Чай с этим корнем, лимоном и медом — отличное зарекомендовавшее себя средство при лечении простуды и гриппа. Сок имбиря также разжижает мокроту, уменьшает спазмы в горле и улучшает самочувствие в целом.

Помогает при тошноте и токсикозе

Если вас укачало или мучает утренняя тошнота из-за токсикоза на первых месяцах беременности, имбирь поможет уменьшить интенсивность симптомов. Причем сделает это не менее эффективно, чем витамин В6 — данный факт доказан учеными еще 15 лет назад.

Также они доказали, что имбирь, точнее, смесь из мякоти мандарина, имбиря с добавлением коричневого сахара станет настоящим спасением при похмелье. А вот при укачивании на море без таблеток не обойтись — корень в данном случае совершенно бесполезен.

Снижает уровень сахара в крови

Имбирь, как показывают исследования, просто незаменимый продукт для диабетиков. Всего 2 г порошка имбиря натощак снижают уровень сахара в крови на 10%. Объяснение данному явлению простое: корень увеличивает выделение инсулина организмом, а заодно угнетает ферменты в углеводном обмене. Все вместе закономерно приводит к уменьшению уровня глюкозы и липидов в крови.

Нормализует уровень холестерина

Ученые проводили масштабный эксперимент на крысах, давая больным диабетом и гипотиреозом животным свежий корень имбиря в течение месяца. Результат был ошеломительным: общий уровень плохого холестерина значительно снизился, а хорошего, наоборот, увеличился. Те же результаты были установлены в исследовании на людях, в котором принимали участие 45 добровольцев.

Уменьшает воспалительные процессы

Имбирь, как и куркума, относится к группе продуктов, обладающих свойством снимать воспаление и боль. Дело в том, что в нем содержится огромное количество вещества под названием гингерол, которое придает корню характерный острый вкус и отвечает за его антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Ученые (не вездесущие британские, а вполне себе российские и иранские) заявляют, что его действие схоже с действием таких препаратов, как ибупрофен и диклофинак, а прием экстракта имбиря два раза в день станет настоящим спасением для уменьшения симптомов таких заболеваний, как артрит, артроз, остеоартрит.

Помогает при мигрени и менструальных болях

Помимо противовоспалительных свойств имбирь обладает еще и спазмолитическими, а также подавляет выработку простагландидов — веществ, ответственных за развитие воспалительных процессов и стимулирующих мышечные сокращения. Ученые после ряда экспериментов смело заявляют, что в деле избавления от мигрени и уменьшения болей в первые дни цикла эффективность корневища сопоставима с действием нестероидных противовоспалительных таблеток, но исследования еще продолжаются, так что окончательные выводы делать пока рановато.

Борется с дегенеративными заболеваниями

Последние исследования доказывают, что экстракт имбиря улучшает внимание и когнитивные возможности здоровых женщин среднего возраста, благодаря тому, что содержащиеся в нем куркумин и гингерол предотвращают появление и накопление в мозгу амилоидных бляшек, которые, по мнению специалистов, ответственны за развитие болезни Альцгеймера и других нейродегеративных патологий.

Приятный бонус!

На Востоке имбирь считается одним из «горячих» продуктов, буквально «разжигающих» все жизненные процессы. В соответствии с данной теорией этот корень ускоряет метаболизм, выводит из организма накопившиеся токсины, а также способствует улучшению циркуляции крови, тем самым разжигая сексуальное желание и усиливая возбуждение. Но достоверных научных исследований на этот счет обнаружено не было.

Имбирный смузи

Напиток отлично подойдет всем худеющим, так как прекрасно подавляет чувство голода.

Время приготовления: 15 минут

Сложность: 1 из 10 Что нужно на 3-4 порции:

Кефир — 450 мл Корень имбиря — 1 см Яблоко — 2 штуки

Огурец — 1 штука

Мед — 2 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Как приготовить:

Шаг 1. Яблоки очистите от кожуры и удалите сердцевину. С огурца срежьте хвостики и кожу. Имбирь почистите.

Шаг 2. Нарежьте все очищенные ингредиенты небольшими кусочками, сложите их в блендер, добавьте корицу, мед, кефир и пробейте до однородного состояния. Смузи готов!

Живите и ешьте вкусно!