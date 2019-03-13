6 причин отказаться от сладкой газировки

Сразу после одной выпитой банки ничего страшного не произойдет, но в долгосрочной перспективе любители лимонадов всегда сталкиваются с этими негативными явлениями.

Причина ожирения

В популярных газированный напитках содержится слишком много сахара, и это однозначно вредно для здоровья. Тело человека не может использовать столько сахара, если энергия не будет потрачена, она перейдет в жировые отложения. Употребление сладких газировок приводит к лишнему весу, затем — к ожирению.

Слишком много калорий

Такие напитки наполнены пустыми калориями, они не имеют никакой питательной ценности и несут в себе только вред. Какое-то время после употребления лимонада ты будешь чувствовать себя сытым, но тело не получит ничего питательного и полезного.

Испорченные зубы

Избыток сахара провоцирует не только появление лишнего веса, но и ухудшения состояния зубов. На зубах образуется темный налет, это результат деятельности бактерий, которым приходится по вкусу обилие сахара в газировке. Чем чаще ты пьешь лимонад, тем лучше себя чувствуют бактерии в ротовой полости, состояние зубов становится хуже.

Ненужный натрий

В газированных напитках присутствует не только сахар, но и натрий, его добавляют в качестве усилителя вкуса. Избыток натрия вреден для таких жизненно важных органов, как почки и сердце.

Злоупотребление натрием повышает артериальное давление.

Страдания пищеварительной системы

Лимонады не позволят пищеварительной системе вести бесперебойное функционирование, в них содержится ортофосфорная кислота, которая вступит в конфликт с кислотой в желудочном соке. Негативным побочным действием становится несварение, организм не может правильно переварить продукты. Нередко происходит повышение кислотности желудочного сока, это проявляется изжогой и потерей аппетита.

Обезвоживание

Сладкие газированные напитки сильно обезвоживают. В них содержится кофеин, это вещество обладает сильным мочегонным эффектом. После употребления лимонада люди начинают часто бегать в туалет, при этом тело теряет жидкость и становится обезвоженным.

При сильной привычки отказаться от лимонадов может быть непросто, но это не тот продукт, который можно себя позволять хотя бы в умеренных количествах. Если тебе хочется выпить лимонада, выпей простой воды, ты утолишь жажду, противостоять искушению станет легче. Отказ от лимонадов в пользу воды — это лучший подарок для своего организма.