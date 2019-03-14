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Британка лишилась всех волос на теле после родов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Justgiving.com
Жительница Британии призналась, что полностью облысела после рождения двух детей. Спустя несколько месяцев после первых родов у нее начали выпадать волосы, а после вторых она лишилась ресниц и бровей.
Рима Тейсен поделилась, что проблемы с волосами прекратились спустя некоторое время после того, как у нее родился сын. Когда она забеременела второй раз, состояние ухудшилось.
Она заявила, что обращалась к терапевту со своей проблемой, но та не восприняла ее всерьез. В мае 2018 года она решила избавиться от оставшихся волос и сбрила их, а потом отдала на парики подросткам, страдающих от онкологии.
Как говорит сама Тейсен, сначала ей было не комфортно и она сама носила парик, но потом перестала. Родные и близкие поддерживают ее.
"Прошло несколько месяцев, а волосы и не думают расти. Я приняла, что мои волосы ко мне не вернутся. Как ни странно, я скучаю по ним меньше, чем ожидала", — говорит Тейсен.
После декрета она вернулась на работу стюардессы, где пассажиры постоянно спрашивали ее, не делает ли она химиотерапию. После постоянных вопросов она решила сделать татуаж бровей и носить накладные ресницы.
Врачи диагностировали у нее аутоимунное заболевание алопецию. При этой болезни организм атакует клетки волосяных фолликул и перестает формировать новые.
Женский форум
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