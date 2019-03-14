Как сохранить бодрость во второй половине дня

Почти каждый человек когда-нибудь да испытывал внезапный упадок сил во второй половине дня. Иногда это связано с понижением уровня сахара в крови, но чаще причина в неправильной организации рабочего времени и сна. Есть ли простой выход из этой ситуации?

Меньше жирного и сладкого

Переработанные углеводы, например, белый хлеб или сладости, имеют высокий гликемический индекс. Съев их, человек ощущает прилив энергии, но ненадолго. Когда эффект проходит, вас начинает клонить в сон. Выход один — есть простые углеводы в первой половине дня, лучше всего — на завтрак.

Короткие передышки

Работайте рывками. Усердную полуторачасовую работу сменяйте 20-ти минутным отдыхом, прогулкой или медитацией. Это поможет организму «подзаряжаться» в течение всего дня.

Не объедаться после обеда

Не ешьте слишком много после обеда. Организм переключит всю свою энергию на переваривание еды. Вероятно, вы не раз замечали, как после сытного обеда приходит чувство усталости.

Смейтесь

Веселый смех естественным образом повышает кровяное давление. Это помогает справиться с усталостью во второй половине дня.