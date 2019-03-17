Хроническая усталость может говорить о болезнях

Ежедневные дела, суета, недосып могут привести к переутомлению. Обычно с этими симптомами помогает справиться хороший отдых и полноценный сон. Но если даже после этого вы продолжаете чувствовать усталость — необходимо прислушаться к своему организму.

Переутомление может быть признаком серьезного заболевания, а именно синдрома хронической усталости, которому подвержены в основном женщины. На переутомление влияет много факторов:

Применение определенных лекарств — от простуды, кашля, укачивания и других;

Затруднение дыхания — бронхит, астма;

Сердечная недостаточность;

Нарушение сна и режима питания;

Депрессия.

Эксперты обращают внимание на постоянное чувство усталости и советуют обратиться к врачу, если вы заподозрили его у себя. Следует более внимательно относиться к своему здоровью и исключить возможные заболевания. Симптомов синдрома хронической усталости много: мышечная боль, боль в суставах, фарингит, головные боли, проблемы со сном.

Следует обратиться к специалистам как можно раньше, чтобы определить причины вашего плохого состояния. Как правило, синдром хронической усталости диагностируют при переутомлении, которое длится более 6 месяцев в комплексе с вышеперечисленными симптомами.

Вы также можете начать бороться с переутомлением сами — важно отрегулировать режим дня, нормализовать сон и питание. Также необходимо уделять время физической активности — минимум 30 минут в день. Главное — не надо тренироваться на ночь, это может нарушить сон и вы будете чувствовать себя разбито с утра. Также, если у вас бессонница, не советуют спать днем, после этого вы не сможете заснуть ночью.

Пейте меньше кофе и старайтесь не употреблять спиртные напитки и не курить сигареты — это сильно влияет на нервную систему. Старайтесь сделать все, что поможет вам успокоиться — слушайте расслабляющую музыку, отправляйтесь на прогулку или читайте книги.