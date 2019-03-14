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Необычные способы борьбы с лишним весом 

Yellmed 2 часа назад
Фото: depositphotos
Эксперты из США рассказали о нестандартных, но действенных способах, которые помогают худеть.

1. Включите в рацион оливковое масло

Ученые проводили эксперимент на протяжении 3 лет, пишет МедикФорум. Рацион испытуемых состоял из овощей и фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов. Кроме этого, участники должны были исключить из питания животные жиры, а вместо них употреблять растительные, например, оливковое масло. Оно не только уменьшает аппетит, но и снижает артериальное давление. Оливковое масло также обладает противовоспалительным эффектом: у тех, кто его употреблял, наблюдалось повышенное содержание антиоксидантов и снижение веса.

2. Употребляйте цельнозерновые тосты

Эксперты отмечают, что употребление тостов из цельного зерна за 1 час до сна помогает бороться с лишним весом. Об этом говорят результаты эксперимента, который длился 8 недель. По его завершении испытуемые снизили вес в среднем на 2 килограмма.

3. Занимайтесь спортом до приема пищи

По данным специалистов, несколько минут интенсивных тренировок перед приемом пищи помогают ускорить метаболические процессы и сбросить вес.

4. Считайте, сколько раз вы жуете пищу

Чем дольше вы пережевываете продукты, тем меньше съедаете. Эксперимент показал: такое занятие весьма эффективно снижает вес, хоть и кажется немного странным. Если вы будете делать по 40 жевательных движений, количество съеденных калорий снизится на 12 процентов. Как отмечают эксперты, этот способ является самым бюджетным — в год можно избавиться от 10 килограммов избыточного веса.

5. Ешьте только вилкой

Диетологи полагают, что это поможет вдумчиво выбирать продукты и есть неторопливо. Кроме вилки, можно попробовать воспользоваться палочками.
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