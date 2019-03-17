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Как узкие джинсы вредят организму 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В погоне за идеальным образом многие девушки стремятся надеть джинсы, которые максимально подчеркивают их фигуру. Но мало кто догадывается, что узкие джинсы могут нанести серьезный вред организму.
Гастроэнтерологи медицинского университета из Глазго провели исследование, которое доказало, что туго перетянутый живот увеличивает нагрузку на клапан между желудком и пищеводом.
Эксперты объяснили — при перетянутом животе активный приток желудочной кислоты в первую очередь провоцирует эффект изжоги, что создает дискомфорт. Возникают проблемы не только с пищеводом, но и может спровоцировать рак.
Узкие джинсы нарушают нормальное движение крови, что негативно влияет на всю дыхательную систему. Ткани не получают должного объема кислорода и питательных веществ.
Также из-за сдавливания уменьшается объем легких, от этого дыхание может быть затруднено и возникает постоянное кислородное голодание. Кроме этого узкие джинсы могут спровоцировать и другие изменения в организме — у женщин могут смещаться внутренние органы.
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