Что будет, если часто сидеть нога на ногу

Вероятнее всего, вы читаете этот текст положив ногу на ногу. Такая поза удобна и привычна для большинства людей. Но вредно ли так сидеть?

Эксперты многие годы пытаются выяснить, насколько вредно сидеть в этой позе, но к единому мнению так и не пришли.

На самом деле, сидение со скрещенными ногами не критично. Отказ от позы нога на ногу не снизит риск возникновения варикоза. Поза со скрещенными ногами представляет опасность для людей, у которых проблемы с сосудами. Скрещивание ног мешает нормальному кровообращению, в результате чего может образоваться тромб. Вдобавок ко всему прочему, закидывание ноги на ногу может временно повысить кровяное давление.

Внезапные боли в спине и шеи тоже могут быть вызваны долгим нахождением в этой позе. Все знают, что человеческий позвоночник не совсем прямой, а имеет несколько изгибов. Когда человек кладет ногу на ногу, то лордоз неестественно выгибается вбок.

wissarionov.ru

Не страшно, если вы посидели нога на ногу, например, в очереди, а потом встали и пошли дальше. Постоянное нахождение в позе нога на ногу может вызвать проблемы с позвоночником и осанкой.