К чему приводит гипертимезия

Гипертимезия (или гипермнезия) — способность человека помнить и воспроизводить предельно высокое количество информации о своей жизни, то есть исключительная автобиографическая память.

Ученые различают тех, у кого просто отличная память от природы, и пациентов с гипертимезией. Последние могут вспомнить с феноменальной точностью любой момент каждого дня своей жизни (даже эпизоды из раннего детства!). При этом воспоминания могут всплывать неожиданно, например, при виде или упоминании конкретной даты.

Исследователи предполагают, что у гипертимезии могут быть две вероятные причины — биологические и психологические, но до конца это еще не изучено. Так, магнитно-резонансная томограмма одной из пациенток показала, что височная доля и хвостатое ядро ее головного мозга увеличены в размерах. Похожая картина наблюдается у пациентов с обсессивно-компульсивными расстройствами, поэтому ряд ученых считает гипертимезию разновидностью ОКР.

Хотя гипертимезия представляет большой интерес для ученых, сами пациенты признаются, что не считают ее своим даром. Дело в том, что печальные или постыдные воспоминания, всплывающие в памяти, часто вызывают негативные эмоции, с которыми не сразу можно справиться. Выходит так, что люди с этой особенностью значительно чаще переживают о событиях, которые не беспокоили бы их, будь они способны о них забыть.