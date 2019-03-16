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К чему приводит гипертимезия 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Доктор Хаус"
Гипертимезия (или гипермнезия) — способность человека помнить и воспроизводить предельно высокое количество информации о своей жизни, то есть исключительная автобиографическая память.
Ученые различают тех, у кого просто отличная память от природы, и пациентов с гипертимезией. Последние могут вспомнить с феноменальной точностью любой момент каждого дня своей жизни (даже эпизоды из раннего детства!). При этом воспоминания могут всплывать неожиданно, например, при виде или упоминании конкретной даты.
Исследователи предполагают, что у гипертимезии могут быть две вероятные причины — биологические и психологические, но до конца это еще не изучено. Так, магнитно-резонансная томограмма одной из пациенток показала, что височная доля и хвостатое ядро ее головного мозга увеличены в размерах. Похожая картина наблюдается у пациентов с обсессивно-компульсивными расстройствами, поэтому ряд ученых считает гипертимезию разновидностью ОКР.
Хотя гипертимезия представляет большой интерес для ученых, сами пациенты признаются, что не считают ее своим даром. Дело в том, что печальные или постыдные воспоминания, всплывающие в памяти, часто вызывают негативные эмоции, с которыми не сразу можно справиться. Выходит так, что люди с этой особенностью значительно чаще переживают о событиях, которые не беспокоили бы их, будь они способны о них забыть.
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