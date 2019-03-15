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Как кофе влияет на размер груди 

Умная 1 час назад
Фото: pixabay.com
Всем известна пословица «Мы — это то, что мы едим». Однако в некоторых случаях это выражение имеет несколько иное значение. Некоторые продукты не предоставляют человеческому телу строительный материал, а отбирают то, что уже есть. В первую очередь это касается обожаемого многими кофе.
Этот прекрасный напиток бодрит, придает сил, но также обезвоживает и — к величайшему сожалению представительниц нежного пола — приводит к уменьшению грудных желез. Последнее утверждение недавно доказали ученые Лундского университета (Швеция).

Осторожно, кофе!

В одном из старейших и почтеннейших учебных заведений Лунда в 2014—2017 годах группа ученых под руководством профессора Елены Жернстроэм провела любопытное исследование. В нем приняло участие порядка 300 шведок в возрасте от 21 до 48 лет. Задачей ученых было определение влияния некоторых продуктов питания на женскую красоту. Поскольку кофе в Европе является одним из любимейших напитков миллионов, без него исследование никак не могло обойтись. В эксперименте приняли участие истые кофеманки, которые ежедневно поглощают по 3—5 чашек натурального заварного кофе, и среднестатистические барышни, ограничивающиеся одной-двумя чашечками. Исследование длилось порядка двух лет. Лундские специалисты тщательно фиксировали, какая дама сколько кофе выпивала и как менялись ее параметры за время эксперимента. Оказалось, что злостные кофеманки потеряли по нескольку сантиметров в объеме груди. При этом, естественно, учитывалось уменьшение за счет железистой, а не жировой ткани (последняя начинает «уходить», когда женщина худеет).

Кофеин и эстроген — не друзья

Шведские ученые выяснили, что большое количество поступающего в организм кофеина снижает выработку эстрогена, главного гормона женской привлекательности и сексуальности. Дамы, злоупотребляющие кофеином, вызывают у себя искусственное снижение производства этого гормона. Отсюда — уменьшение грудных желез. Первая хорошая новость для фанаток кофе заключается в том, что для описанного эффекта необходимо выпивать более трех чашек любимого напитка в день. Второй плюс пристрастия к кофе — с его помощью можно снизить риск возникновения онкологии груди. «Виноваты» в этом все те же эстрогены. Чем их меньше, тем меньше шансов для злокачественных новообразований. Необычные свойства кофе привлекают все больше внимания ученых. В декабре 2017-го в Стенфордском университете группа специалистов под руководством профессора Рассела Полдрака выяснила, что кофеин положительно влияет на нейронные связи в головном мозге, снижая частоту возникновения депрессивных расстройств и некоторых других психических патологий.
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