5 мифов о питьевой воде

Многие из нас слышали о том, что пить воду из под крана вредно, а суточная норма жидкости составляет около двух литров. Правда ли это?

Вредно пить воду во время еды

Этот миф возник на основании утверждений о том, что водой мы разбавляем желудочный сок, что, в свою очередь, мешает процессу пищеварения. На самом деле, желудок самостоятельно регулирует кислотность, а также способен «подогреть» любые продукты. Поэтому вода никак не может разбавить желудочный сок, а, следовательно, и вреда от запивания пищи нет.

Норма воды в день — около 2,5 литров

Часто встречается утверждение, что норму воды нужно рассчитывать, исходя из собственного веса. Но при этом не принимается во внимание ни болезни человека, ни его активность, ни рацион. Между тем, например, людям с заболеваниями почек много воды пить просто опасно. Людям, которые проповедуют вегетарианство тоже не стоит увлекаться приемом жидкости: они и так получают ее из овощей и фруктов. Так что все строго индивидуально.

Жесткая вода вредна для здоровья

Фильтры стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Разумеется, чистую воду пить полезнее и приятнее. Но и в крайности впадать не стоит. Полезные минералы, содержащиеся в воде, людям крайне важны. А кристаллизоваться в желудке человека, как в чайнике, они просто неспособны. Полностью очищенная (по сути, дистиллированная вода) лишена минералов, которые, например, поддерживают плотность костных тканей и работу мышц, а также укрепляют работу сердца, никакой пользы организму не принесет.

Газированную воду употреблять не стоит

Обычная газировка без консервантов, красителей и добавления сахара никакого вреда здоровью не принесет. Более того, минералка лучше утоляет жажду, чем вода без газов и препятствует перееданию.

Родниковая вода самая полезная

А еще талая, горная и дождевая. На самом деле, это просто дань моде. Из-под крана течет такая же «заряженная» вода, только отфильтрованная.