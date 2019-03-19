Так ли безопасны виниры и отбеливание

Теле— и кинозвезды, популярные блогеры для многих из нас становятся ориентиром в мире трендов в одежде, косметике и даже улыбке.

Так, сегодня практически у каждой второй знаменитости стоят виниры, делая их зубы идеально ровными и белоснежными. Но то, что на экране смотрится эффектно, в реальной жизни может быть не вполне уместно.

Кроме того, подобные эстетические процедуры имеют ряд противопоказаний. Каких именно, подробно рассказал Антон Герасимов, петербургский хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук — в материале для Passion.ru

Виниры

Сегодня популярны абсолютно ровные, симметричные и очень белые зубы. Достичь такого эффекта в максимально сжатые сроки помогают виниры, причем часто ими покрывается весь зубной ряд. Но к сожалению, большинство не учитывает все подводные камни данной процедуры.

Наш зуб имеет два слоя твердых тканей: эмаль и дентин. Винир же представляет собой тонкую, чаще всего, керамическую накладную пластину. Чтобы его закрепить на ваших родных зубах, требуется снять верхний слой эмали, что, разумеется, не прибавляет им надежности. При этом важно понимать, что виниры не прослужат вам всю жизнь: в среднем их рекомендуется обновлять или полностью переделывать каждые семь лет. Отказаться же от виниров вовсе у вас уже не получится: из-за поврежденных твердых тканей зубы просто не смогут без них функционировать.

Кроме того, существует ряд противопоказаний. Так, устанавливать виниры не стоит при нарушениях прикуса: они просто не смогут выдерживать нагрузку и начнут откалываться. Аналогичные последствия ждут людей, страдающих бруксизмом (скрежетание зубами) или кленчерством (непроизвольное сильное сжатие зубов). И если неправильный прикус, как правило, можно исправить ортодонтическим лечением (до установки виниров, конечно), то справиться с этими заболеваниями очень сложно. К абсолютным противопоказаниям относятся различные инфекционные поражения полости рта, такие как кисты, пародонтит, гранулемы.

Также стоит понимать, что сэкономить здесь не получится, в противном случае можно загнать себя в безвыходную ситуацию. Экономия практически всегда бывает в ущерб качеству, и не только в стоматологии. Самостоятельно оценить масштабы этого ущерба обычному пациенту просто невозможно. А вот цена переделки будет высока, и в итоге вы заплатите минимум вдвое больше.

Разумеется, есть ситуации, когда установка виниров оправдана, но в данном случае речь идет об одной или нескольких пластинках. Например, когда на конкретном зубе есть трещины и небольшие кариозные процессы. Пломба будет менее гладкой и надежной, а установка коронки нецелесообразна, так как придется спилить большую часть вполне хорошего зуба. Винир здесь станет оптимальным решением.

Отбеливание

Отбеливание — это не та процедура, которая делает зубы крепче. Когда у вас абсолютно здоровая полость рта, хорошая эмаль, правильно подобрана технология, и работу проводит опытный специалист, то процедура вам не навредит. Но при игнорировании некоторых вещей она может сказаться и негативно.

Основные противопоказания к отбеливанию — это инфекционные процессы в полости рта. Если они активны, то приступать к эстетическим процедурам ни в коем случае нельзя. Ожидаемого результата вы не получите, а вот навредить своим зубам еще больше можете. К примеру, если есть проблемы с твердыми тканями зуба, то отбеливание может повредить внутренние структуры зуба, а это уже намного серьезнее.

Если у вас зубы здоровые, но есть реакция на холодное и горячее, то это косвенно говорит об их повышенной чувствительности. Я бы в таком случае не рекомендовал пациенту отбеливание, поскольку это может только усугубить ситуацию. При врожденных патологиях эмали такая процедура также крайне нежелательна.

Опять же нужно понимать, что качественное отбеливание дешевым не бывает. Одним визитом к стоматологу вы не обойдетесь: чтобы получить желаемый результат, процедуру придется повторить несколько раз. Кроме того, стоимость материалов завышена поставщиками, так как отбеливание не относится к категории обязательных медицинских услуг. Так что отбелить зубы за 3-5 тысяч рублей не получится. Если же клиника предлагает такую услугу за пару тысяч, значит либо используется меньшее количество материалов, либо пропускаются некоторые этапы процедуры.

Существует огромное количество отбеливающих средств, которые можно использовать дома самостоятельно: зубные пасты, пластинки, лаки и т.д. Если вы готовы взять на себя всю ответственность, то можете попробовать и такой вариант. Но в случае каких-либо осложнений вы не получите никаких компенсаций. Поэтому если уж и делать отбеливание, то только у стоматолога, который дает определенные гарантии.

Украшения на зубах

Как мне кажется, мода на стразы, твинклы и драгоценные камни в зубах уже прошла, уступив пьедестал винирам. Тем не менее такая услуга все еще предлагается в некоторых клиниках. Как и в предыдущих процедурах, установка страз имеет ряд противопоказаний: повышенная чувствительность зубов, наличие зубного камня, инфекционные заболевания, патологии эмали, нарушениях прикуса. В одних случаях такие с виду безобидные украшения могут вызвать серьезный дискомфорт, в других — они просто не будут держаться. Самое главное, нужно четко понимать, что мода изменчива, а вот здоровые зубы даются природой только раз. Поэтому прежде чем решиться на какие-то эстетические эксперименты, стоит проконсультироваться со специалистом и взвесить все «за» и «против» в конкретно вашем случае. Иначе вместо улыбки, о которой вы мечтали, можно столкнуться с разочарованием и кучей проблем.