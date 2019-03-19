Что должно быть в справке нового партнера

Отношения с новым парнем всегда волнительны, однако, прежде чем бросаться в любовь с головой, стоит позаботиться о своем здоровье. Редакция WMJ.ru собрала подробный список анализов, которые мы настоятельно советуем попросить сдать твоего полового партнера. Подробности — в нашем материале!

Список анализов довольно внушительный, но тем не менее необходимый, ведь даже презерватив не обещает стопроцентной защиты от инфекций, передающихся половым путем. Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, у партнера стоит попросить справку о его сексуальном здоровье. Для получения точного результата по некоторым анализам будет достаточно просто сдать кровь, для других придется отправить нового бойфренда на обследование к урологу. Справедливости ради скажем, что интимное здоровье в паре — это забота не одного партнера, а обоих, поэтому сдать анализы на перечисленные болезни стоит и тебе тоже. Итак, начнем с самого важного — анализов на ВИЧ, сифилис и гепатит С. Проверить наличие этих вирусов в организме можно, сдав кровь из вены.

ВИЧ

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает лидирующие позиции по скорости распространения ВИЧ: в 2017 году частота заражения составила 71 человек на 100 тысяч. Стоит сказать, что диагноз поставлен не у всех инфицированных, а значит, на самом деле ситуация может быть хуже. Анализ на ВИЧ обязательно должен быть в справке партнера. К слову, и в твоей тоже. Если парень утверждает, что анализ сдавал буквально пару месяцев или полгода назад, попроси его повторно пересдать кровь, чтобы проверить ВИЧ-статус. Пусть считает тебя мнительной, зато твое здоровье будет в безопасности.

Сифилис

Сифилис передается половым путем и, в отличие от ВИЧ, поддается медикаментозному лечению. Впрочем, зачем вместе лечиться от сифилиса, когда можно просто попросить справку? Бледная трепонема, возбудитель этого заболевания, постепенно размножается в организме в течение всего инкубационного периода, который обычно длится около четырех недель. По его истечении отследить наличие вируса в организме можно по анализу венозной крови. Визуально сифилис выдает сыпь на половых органах, а также по всему телу. Сифилис вызывает поражения кожи, слизистых и внутренних органов, поэтому анализ на эту инфекцию запросить у нового партнера просто необходимо, если не хочешь разбираться с последствиями у венеролога.

Гепатит В и С

Гепатит — воспаление печени, которое может стать причиной цирроза или даже рака. Его провоцируют вирусы гепатита. Половым путем передается гепатит В и С, вот как раз на эти подтипы справку просить нужно. Обычно оба этих вируса определяются в одном клиническом анализе венозной крови.

Переходим к инфекциям, выявить наличие которых можно только при исследовании мазка из уретры на микрофлору. Жалеть любимого, когда он будет жаловаться на болезненность процедуры и использовать это в качестве отговорки, не стоит, ведь здоровье все-таки важнее. Все перечисленные инфекции относятся к патогенной микрофлоре и берутся за один забор биоматериала. К счастью, нижеперечисленные болезни поддаются успешному лечению при своевременной терапии.

Гонорея

Заболеть гонореей можно при любом половом контакте: оральном, вагинальное или анальном. Гонорея может протекать как незаметно, так и сопровождаться определенными симптомами: жжение при мочеиспускании, обильные выделения или межменструальные кровотечения у женщин, белые, зеленые или желтые выделения и болезненные ощущения в половых органах у мужчин. Гонорея может быть определена даже в анализе мочи.

Герпес

Герпес проявляется в поражениях кожи мелкими герпетическими папулами. Может возникать на губах, глазах — кератит, конъюнктивит, а также на наружных половых органах. Всего существует восемь типов вируса герпеса, но нас интересует только второй — генитальный герпес. Впрочем, даже в мазке микрофлоры второй тип герпеса может остаться в слепой зоне, если врач при заборе биоматериала не трогал сформировавшиеся папулы.

Хламидиоз

Еще одно инфекционное заболевание, передающееся половым путем, — это хламидиоз, возбудителем которого выступают хламидии. К слову, это одно из самых распространенных ЗППП: согласно статистике, на Земле хламидиями инфицированы около миллиарда человек. Основная причина такой «популярности» лежит в бессимптомном течении болезни. К слову, женщины более подвержены заражению, чем мужчины. Визуально определить заболевание достаточно трудно, поэтому анализы на хламидии в справке о сексуальном здоровье должны быть обязательно.

Трихомониаз

Трихомониаз — поражение мочеполовой системы, которое вызывают трихомонады — патогенные микроорганизмы. Основные симптомы болезни у мужчин — боль и жжение во время мочеиспускания, у женщин — кольпит (воспаление влагалища), воспаление шейки матки и половых желез, а также зуд, жжение и пенистые выделения. Основной путь передачи половой, при этом больше всего вероятность заразиться во время вагинального секса, меньше всего — во время орального или анального. Для женщин трихомониаз особенно опасен, так как может быть причиной женского бесплодия.

ВПЧ (вирус папилломы человека)

Всего существует около 600 штаммов вируса ВПЧ. Провериться на каждый не представляется возможным, поэтому попросить партнера сдать анализы стоит на 16 типов, 14 из которых причисляют к типам высокого онкогенного риска, а оставшиеся два — низкого онкогенного риска. Предраковые состояния вызывают 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, из-за 6 и 11 на половых органах могут появиться половые бородавки — кондиломы, в лечении которых тоже нет ничего приятного. Вероятность того, что женщина заразится в первые годы половой жизни, более 50%. Самый верный путь не подхватить ВПЧ — воздерживаться от случайных незащищенных половых контактов и использовать презерватив. Впрочем, даже презерватив не дает стопроцентной защиты, так как ВПЧ передается при контакте слизистых: через поцелуи, соприкосновения во время прелюдий и оральный секс.

Так как ВПЧ провоцирует развитие рака шейки матки, то провериться на наличие этого вируса просто необходимо. Комплексы анализов на половые инфекции чаще всего включают анализ на ВПЧ 16 и 18 типа, наиболее опасные штаммы для женского организма.