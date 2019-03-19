Немецкая баня: что не так

Вы наверняка слышали о необычных ритуалах и правилах немецкой бани. Некоторые из них шокируют приезжих посетителей.

Расположение

Большинство из них расположены рядом с термальными источниками. Некоторые туристы отмечают, что это похоже на серные бани в Грузии. Но на самом деле, это необязательное условие, а немецкая сауна уже превратилась в туристическую достопримечательность, поэтому их ставят и в крупных городах.

Особенности

Все бани разделены на два сектора: душ, бассейн и сама парилка. Внешне немецкая сауна похожа на нашу — печь, а рядом с ней полки. Тазов и ковшей тут нет, как и веников. Более того, в местной бане все сидят тихо. Отдыхают душой и телом. Отличаются и ароматы, если у нас пахнет баней, то у них на камни выливаются ароматические масла. Важный ритуал — ауфгусс. Специальный мужчина поливает камни водой с эфирными маслами, а затем разгоняет пар специальным веером или полотенцем. Длится он 6-8 минут, а выходить во время него запрещено. Ежегодно мастера соревнуются друг с другом на специальном конкурсе. Оценивается не только качество пара, но и зрелищность шоу.

Правила

Большинство туристов эти правила шокируют, но для немцев они стали привычным делом. Бани мужчины и женщины посещают вместе, но существуют отдельные мужские и женские дни. Сами немцы не могут объяснить, откуда пошла эта традиция. Считается, что раньше, чтобы не тратить дрова и не топить отдельно для мужчин и женщин, было принято заходить туда всем вместе.

При этом в немецких саунах принято обнажаться полностью. Там действует культура свободного тела. По их мнению, синтетические ткани в парилке создают дискомфорт, поэтому их принято оставлять за пределами сауны. Сидеть на полках можно только подстелив под себя полотенце, так как телесный пот вредит дереву.

Никто не запретит вам париться в полотенце или халате, но у них так не принято. Также не принято рассматривать окружающих и обсуждать увиденное.