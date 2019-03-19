Эфирные масла, помогающие похудеть

Когда мы думаем о добавках для похудения и самом процессе сброса веса, вряд ли кто-то обращает внимание на эфирные масла. Обычно люди смотрят на таблетки для похудения, порошкообразное диетическое питание и чаи. Однако последние зарубежные исследования показали, что эфирные масла действительно могут помочь в потере веса при соблюдении сбалансированного питания и тренировках.

Что такое эфирное масло?

Наверняка вы слышали о нескольких популярных видах — апельсин, сосна, чайное дерево. Обычно соотечественники пользуются ими в бане, добавляя несколько капель в воду для запаривания веников или капая на печь. Эфирное масло получают путем дистилляции — это химический процесс, в ходе которого продукт нагревают, он испаряет масла, и этот пар через трубку переносится в другую емкость, где потом остывает и превращается в масло.

Польза эфирного масла

Эфирное масло имеет характерный аромат и сохраняет все полезные свойства оригинального растения. Их можно применять, смешивая с увлажняющими кремами и гелями — они помогут поддержать кожу в тонусе, сделав ее более эластичной. Также исследования доказали, что запах эфирных масел влияет на наше настроение и самочувствие — одни повышают аппетит, другие, наоборот, уменьшают его. Перед применением любого масла нужна консультация терапевта или аллерголога.

Как эфирные масла помогают в потере веса

Поскольку эфирные масла помогают наладить психологическое состояние, они также способствуют снижению веса — врачи уже давно удостоверились, что похудение следует начинать с работы с психикой. Когда ваше психологическое здоровье не в порядке, организм накапливает жир на случай внешней «угрозы» для поддержания жизнеспособности — это реакция, сохранившаяся с древнейших времен. Приведя здоровье в норму, организм естественным образом начинает избавляться от лишнего веса. В ходе исследований в Чикаго специалисты Института обработки запаха и вкуса доказали, что эфирные масла розмарина, мяты, грейпфрута, апельсина и других растений подавляют аппетит. По мнению ученых, достаточно «глубоко вдохнуть 3—6 раз каждой ноздрей эфирный запах, чтобы убрать голод».

Лучшие эфирные масла для похудения

Эфирные масла подавляют аппетит, способствуют быстрому насыщению, что делает их эффективными помощниками в борьбе с лишним весом. Одновременно они помогают решить некоторые проблемы со здоровьем — вздутие живота, задержка жидкости в организме, целлюлит. При сочетании ароматерапии и применения масел в составе кремов дают наиболее заметный эффект. Хотите узнать, какие масла действительно работают? Предлагаем список, подтвержденный клиническими исследованиями и опубликованный в журнале Международного сообщества спортивного питания, Национальной медицинской академии США и других проверенных источниках.

1. Масло перечной мяты: помогает уменьшить чувство голода, сводит на нет усталость и улучшает концентрацию внимания.

2. Масло грейпфрута: ускоряет обмен веществ и разрушает жировые клетки.

3. Масло лимона: ускоряет мыслительный процесс, улучшает настроение и способствует расщеплению жира.

4. Масло корицы: снижает уровень сахара в крови, что уменьшает аппетит и ускоряет насыщение.

5. Масло лаванды: помогает успокоиться, контролировать тревожность и желание есть.

Эксперт по ароматерапии Джейн Бакл рассказала о двух исследованиях в своей книге «Клиническая ароматерапия: эфирные масла в здравоохранении». В одном исследовании участников попросили использовать масло лаванды, масло мандарина и плацебо. Через 6 недель результаты были следующими: контрольная группа потеряла примерно 0.6 кг, группа, использовавшая масло мандарина, потеряла 1.1 кг, а группа, применяющая масло лаванды, в среднем потеряла 2.4 кг.