5 малоизвестных вещей о противозачаточных таблетках

1. Уменьшение боли во время менструации

Гормоны в таблетках не допускают наступление беременности. Но у них есть дополнительное преимущество — сведение к минимуму болезненных ощущений во время критических дней. Контрацептивы помогают предотвратить спазмы, появление прыщей и даже менструальные мигрени.

2. Плохая совместимость с лекарствами

Антибиотики, например гризеофульвин (противогрибковое средство, применяемое для лечения лишая) и рифампицин (препарат от различных инфекций), могут препятствовать нормальной работе контрацептивов. Поэтому если вам нужно пить антибиотики во время приема противозачаточных, для подстраховки используйте и другие способы контрацепции.

3. Снижение риска возникновения некоторых заболеваний

Противозачаточные таблетки играют роль в предотвращении рака. По данным Национального института рака США, женщины, принимающие контрацептивы, на 50% реже страдают раком яичников, минимум на 30% реже у них развивается онкология эндометрия и на 20% ниже шанс заболеть колоректальным раком.

И это еще не все. Недавнее шведское исследование показало: прием таблеток снижает риск развития ревматоидного артрита на целых 19%. А поскольку противозачаточные уменьшают потерю крови, вызванную обильными менструациями, они помогают в борьбе с железодефицитной анемией.

4. Безопасность длительного приема

Некоторые врачи предупреждают: прием оральных контрацептивов в течение многих лет может нанести ущерб женской репродуктивной функции. На самом деле, прекращение приема оральных контрацептивов всегда позволяет женщине забеременеть.

5. Возможность избавиться от месячных. По крайней мере, пропустить разок

Да, вы правильно прочитали. Большинство упаковок таблеток содержат 21 таблетку с гормонами и семь таблеток плацебо. Если пропустите неделю приема плацебо и перейдете сразу к следующей упаковке, вы пропустите и свой цикл. Причем это абсолютно безопасно и даже проносит облегчение женщинам с эндометриозом или болезненным циклом. Единственный недостаток — могут появиться прыщи между циклами.