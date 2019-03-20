Методы борьбы с целлюлитом

С наступлением тепла на нас остается все меньше одежды, однако не все могут похвастаться идеальной фигурой и кожей. WomanHit.ru подскажет, как привести в порядок тело к пляжному сезону

Скоро лето, а это значит — одежда станет тоньше и короче. Для девушек это сигнал к тому, что пора взяться за себя, чтобы все лето мужчины оборачивались вам вслед. Да и вообще, летом гораздо проще держать себя в форме: есть много не хочется, движения больше.

Основным огорчением для большинства женщин становится ненавистный целлюлит. Мало кто может похвастать идеальной кожей, не тронутой «апельсиновой коркой». А уж сколько средств нам предлагает современная косметология! И различные массажи, обертывания, процедуры лимфодренажа, а также многое другое. Мы же подобрали доступные и оптимальные варианты предупреждения появления нежеланных бугорков.

Спорт

Основное правило в борьбе с целлюлитом — спорт и любая активная деятельность. Однако занятия должны быть регулярными, иначе никакого эффекта вы не увидите. Помимо укрепления мышц, с помощью упражнений вы улучшите кровообращение, отток лимфы от проблемных мест, тонус кожи заметно повысится. Выполняйте упражнения хотя бы полчаса ежедневно, это не так трудно, и эффект того стоит.

Растирания

После упражнений примите душ, где желательно воспользоваться специальной жесткой губкой. Но не растирайте проблемные места слишком сильно — могут появиться растяжки. Для большего эффекта можете приготовить специальный раствор: на литр воды 2 ст. ложки морской соли и 1 ст. ложку уксуса. Этот состав используйте во время банных процедур, но в конце обязательно смойте водой.

Обертывания

Довольно затратная процедура в салоне, но кто сказал, что на салоне свет клином сошелся? Вы прекрасно можете сами повторить процедуру дома. Против целлюлита существует несколько эффективных обертываний:

Медовое

Мед прекрасно увлажняет кожу, при этом стимулирует процессы обмена.

Вам нужно просто нанести мед на кожу и обернуть пищевой пленкой. Оставьте его на теле минут на 30, смойте теплой водой и увлажните кожу. Однако всю процедуру необходимо проводить именно в теплой — не горячей — воде, так как мед не выносит слишком высоких температур.

Обертывание с уксусом

Уксус смешайте в равных пропорциях с водой (чистый уксус не принесет ничего, кроме ожога). Смочите в растворе марлю, распределите ее по проблемным местам и оберните пленкой. В таком виде вам нужно провести примерно полчаса.

Массаж

Массаж сухой щеткой является одним из самых эффективных методов. Учтите, что щетка должна быть из натурального ворса. Массаж называется сухим из-за того, что проводится на сухой коже сухой щеткой во избежание появления растяжек. Щеткой двигайтесь по массажным линиям, избегая областей с лимфоузлами — это зоны под коленями, внутренняя сторона бедра, пах.

Питание

Все вышеперечисленные способы не работают без соблюдения хотя бы основных правил питания. Не нужно садиться на жесткую диету — она все равно не поможет, просто исключите вредные продукты:

— консервы;

— фастфуд;

— выпечка;

— сладкое;

— газированные напитки;

— маринованные овощи и фрукты.

Вместо этого введите в рацион лососевые сорта рыбы, ржаной хлеб, свежие или вареные овощи и, конечно же, пейте больше воды.