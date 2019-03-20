Скрытые опасности употребления воды из-под крана

В каждом доме есть фильтр для воды или чайник, которые очищают воду из-под крана. Но некоторые не знают всех опасностей, поэтому продолжают ее пить. На самом деле, она может быть очень вредна для здоровья.

Отходы

В первую очередь стоит знать, что водопроводные трубы прокладывают рядом с канализационными. Если вы живете не в новостройке, то, скорее всего, эта система очень изношена. Так что, это не редкость, когда в воду из-под крана попадают отходы из канализации. Они вызывают серьезные инфекционные заболевания: дизентерию, тиф и другие.

Хлор

Для очистки воды чаще всего применяется метод хлорирования. Максимальная допустимая концентрация этого вещества составляет 0,5 миллиграмов на литр. Недобросовестные компании иногда не выполняют это условие. К тому же, если употреблять воду из-под крана на протяжении нескольких лет, хлор может накапливаться в организме. Он повреждает слизистую в желудке и повышает риск онкологии.

Аллюминий и другие металлы

В воде содержится очень много металлов, которые накапливаются в организме. Например, аллюминий вредит печени и разрушает ее, железо оседает в почках и способствует образованию камней. То же самое делают соли магния и кальция — их наличие можно проверить с помощью известнякового налета.

Нитраты

В избыточном количестве нитраты очень вредны для здоровья. И это уже доказано учеными. Они провоцируют кислородное голодание мозга и других жизненно важных органов. Особенно не рекомендуется их употреблять беременным женщинам, так как эти химические вещества вызывают задержку и патологии в развитии эмбриона.